El gobierno de México informó que se registra una reducción preliminar de 49% en los homicidios dolosos, de septiembre de 2024 al 20 de mayo de este año.

Se pasó de un promedio diario de 86.9 víctimas a 44.3 en ese periodo, además de avances en decomisos de droga, detenciones y programas de atención social dirigidos a jóvenes.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estos resultados son producto de un trabajo “permanente, riguroso, profesional” del gabinete de seguridad, en coordinación con autoridades estatales.

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