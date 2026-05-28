Una semana después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó sobre la aplicación de 200 infracciones a personas que invadieron la ciclovía de Calzada de Tlalpan La Gran Tenochtitlan, se constató que automovilistas y motociclistas respetan el carril confinado; sin embargo, ahora unidades no motorizados para transportar materiales y recoger basura, la usan como estacionamiento y otros más abandonan costales de cascajo.

En un recorrido realizado el miércoles, EL UNIVERSAL documentó que personas con carros para recolectar fierro viejo o que transportaban materiales usaban el carril. Algunos lo hacían en sentido contrario, mientras otros se estacionaron varios minutos sin que alguna autoridad les llamará la atención.

Un recolector de basura dijo que hace uso de la ciclovía en su rutina diaria, ya que antes de que se habilitara ese espacio, era por donde transitaba para realizar sus actividades.

“Antes por aquí pasaba, ya que la hicieron ciclopista pues sigo pasando, trato de no estorbar, me pongo en un lugar a manera de que ciclistas puedan pasar por un lado”, mencionó César, quien estaba detenido en un área donde ciclistas lo rebasaban por un espacio entre jardineras de la ciclovía.

En otro de los puntos, en la colonia Moderna, se observó montones de cascajo abandonados sobre el carril confinado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.