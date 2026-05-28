Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que no tiene confirmado que haya una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) para la detención en México contra Rubén Rocha Moya, y señaló que únicamente se tiene conocimiento de una orden emitida en Estados Unidos.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch aseguró que serán investigados todos los funcionarios cuando haya indicios de que cometieron un delito, sin importar el partido político.

Recientemente, la Presidenta señaló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios acusados por la fiscalía de Estados Unidos de narcotráfico cuentan con la ficha roja de la Interpol.

La Mandataria señaló también que Rocha Moya, cuya detención provisional con fines de extradición fue solicitada por la administración de Donald Trump, se encuentra en su domicilio ubicado en Sinaloa.

García Harfuch explicó ayer que, en caso de emitirse una notificación roja, primero debe notificarse a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y, posteriormente, a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que determina si procede una orden de detención con fines de extradición.

“En todos lados aplica la ficha roja, lo que hay que emitir es una orden de aprehensión, digamos, (...) una orden de detención con fines de extradición”, aclaró el titular de la SSPC. Sostuvo que una ficha roja no implica automáticamente la detención de una persona, ya que cada país revisa si la solicitud cumple con los requisitos legales correspondientes.

García Harfuch dijo desconocer si la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, ha recibido formalmente una notificación roja contra el mandatario con licencia. “Desconozco si la tiene por parte de la Fiscalía General de la República; lo que tiene es (...) la orden de detención en Estados Unidos”.

García Harfuch aseguró que serán investigados todos los funcionarios cuando haya indicios de que cometieron un delito, sin importar el partido.

Reportó que durante esta administración, las instituciones que integran el gabinete de seguridad han detenido a 85 funcionarios y exfuncionarios, entre los que se encuentran siete presidentes municipales en funciones al momento de su captura.

“Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios, serán investigados y detenidos. (...) Que la ciudadanía sepa: sin importar partido o color, en estos casos están de todos los partidos”, dijo en el marco de los señalamientos de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Mencionó que se está en la búsqueda del alcalde de Cuautla, Morelos, Jesús Corona Damián, quien tiene una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

García Harfuch también destacó que van 14 personas detenidas por el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, entre ellas Jorge Armando “N”, identificado como uno de los principales autores intelectuales del crimen.

“Las investigaciones continúan y el compromiso es detener a todos los responsables”, señaló el funcionario.