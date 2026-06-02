El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) informó que hasta el próximo 1 de julio de 2026, los familiares de Pablo Osorio Sánchez acudirán al Centro Federal Pericial Forense de la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con la diligencia de identificación de los restos encontrados en la fosa número identificados como el indicio “C" encontrado en El verde, La Concordia Sinaloa.

Mediante un comunicado, informó que hasta el momento no existen los resultados de la prueba de ADN del Centro Nacional de Identificación Humana obtenidos por la Comisión Nacional de Búsqueda.

Pablo Osorio Sánchez, ingeniero de 26 años de edad y originario de Tlaxiaco, se encuentra desaparecido desde el 23 de enero de 2026 en La Concordia, Sinaloa.

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El pasado 25 de mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Pablo Osorio, en las que solicita al Estado Mexicano que adopte medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida e integridad personal.

Así como redoblar esfuerzos de búsqueda, implementando un plan con resultados medibles y cronograma definido, conforme a estándares internacionales y en el marco de la Acción Urgente número 2220/2026 del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Diligencia para identificar restos de Pablo Osorio hallados en mina La Concordia continuará hasta julio; familiares esperan prueba de ADN. (Foto: especial)

Y concertar las medidas con la familia y su representación legal, garantizando su participación activa e informar sobre las acciones adoptadas para investigar con debida diligencia los hechos que dieron lugar a la desaparición y evitar su repetición.

La Cedhapi precisó que esta medida cautelar dirigida al Estado Mexicano pero en especial a los gobiernos estatales involucrados de Sinaloa y Oaxaca.

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“La Comisión Interamericana destaca que no ha habido una búsqueda eficaz y suficiente, por lo que debe de exigir que se debe de implementar un plan de búsqueda con resultados medibles y un cronograma del mismo, también destaca que se debe de investigar con la debida diligencia la desaparición de Pablo Osorio Sánchez y evitar su repetición”.

Lo anterior, señaló la asociación civil, pese a que en Oaxaca el gobernador Salomón Jara Cruz dará a conocer el programa estatal de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas para el Estado de Oaxaca.

“En Oaxaca existe un gran índice de personas desaparecidas y no existe una coordinación para la búsqueda de personas que son oaxaqueñas y desaparecen en otra entidad federativa y que en el caso de Pablo Osorio Sánchez el Agente del Ministerio público de Tlaxiaco negó a recibir la denuncia de la desaparición de Pablo Osorio Sánchezy les dijo a sus familiares que tenían que acudir al Estado de Sinaloa”, recordó.

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