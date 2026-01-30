Tlaxiaco. - Pablo Osorio Sánchez de 26 años, originario de la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, es una de las personas desaparecidas en el municipio de La Concordia, estado de Sinaloa; familiares del joven solicitan apoyo urgente de las autoridades para la búsqueda.

El joven de profesión ingeniero civil fue desaparecido en la mañana del pasado 23 de enero del 2026, cuando se encontraba en la parada de camiones en la carretera Villa Fuente Durango, en la comunidad de la Concordia, Sinaloa. Ese día, simultáneamente otras 13 personas de las empresas Cicar S.A. de C.V y la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, fueron desaparecidas en la Concordia.

Pablo Osorio Sánchez es egresado del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco y se encuentra realizando su residencia en la empresa Cicar S.A. de C.V con sede en el estado de Puebla. En junio del 2025, la empresa envió al joven a trabajar como supervisor de túneles del kilómetro 161 al kilómetro 188 autopista a Durango, en el municipio de La Concordia, Sinaloa.

De acuerdo a la madre de Pablo, Socorro Osorio Sánchez, y su hermano Jorge Jiménez Osorio, el joven originario de Tlaxiaco, desapareció junto con otras 13 personas en la Concordia, Sinaloa. Los familiares pidieron el apoyo urgente de la ciudadanía y de las autoridades para localizar al joven Pablo.

“Tememos por su vida, porque sabemos cómo está en Sinaloa”, dijeron. En tanto que, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi) solicitó al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, acción urgente y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medida cautelar por la desaparición forzada de Pablo Osorio Sánchez.

En un comunicado, el Cedhapi dio a conocer que los familiares del joven han sido objeto de malos tratos y negligencia institucional, “desde el momento en que se tuvo conocimiento de la desaparición, acudieron a la Fiscalía de Tlaxiaco, Oaxaca, donde el personal en turno se negó a recibir la denuncia, obligándolos a esperar más de 24 horas para ser atendidos”.

En esta situación, exigen que se investigue de manera inmediata, exhaustiva y efectiva la desaparición de Pablo Osorio Sánchez y de las 13 personas desaparecidas en La Concordia, Sinaloa, así como la localización con vida de todas las víctimas.

Asimismo, que la Fiscalía General de la República (FGR) ejerza su facultad de atracción y asuma la investigación, garantizando imparcialidad, eficacia y respeto a los derechos humanos. Y que se garantice el derecho de las familias a la verdad, la justicia y la reparación integral, conforme a los estándares internacionales.

Según datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), La Concordia cuenta con la tasa de desaparición más alta del estado durante 2025 con un 96.4 delitos por cada 100 mil habitantes, a nivel estatal la tasa es de 72.9 por cada 100 mil habitantes.

