Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) anunció su disposición para coadyuvar con la Fiscalía de Sinaloa en las labores de de la mina Vizsla que fueron privados de la libertad el pasado viernes, en el municipio de Concordia, Sinaloa.

Se informó que entre las personas que fueron llevadas por la fuerza por hombres armados, hay siete de Hermosillo.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas, informó que en la entidad se recibió una de uno de los trabajadores mineros, presentada por sus familiares; sin embargo, el caso fue canalizado de manera inmediata a la Fiscalía de Sinaloa, al tratarse de hechos ocurridos en ese estado.

Ficha de búsqueda de uno de los ingenieros desaparecidos (28/01/2026). Foto: Especial
Salas destacó que las autoridades sonorenses permanecen en total disposición de colaborar en lo que sea requerido para dar con el paradero de las víctimas, reiterando el compromiso de apoyo interinstitucional.

Hasta el momento no hay información oficial sobre avances en las investigaciones sobre el paradero de las el pasado 23 de enero.

Personal ingeniero desaparecido (28/01/2026). Foto: Especial
