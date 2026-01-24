Más Información

Hermosillo, Sonora. - El geólogo que había sido en las inmediaciones del , en el municipio de San Javier, fue localizado sano y salvo en la comunidad de Cuba, perteneciente al municipio de Ónavas, confirmaron autoridades municipales.

La presidenta municipal de Ónavas, , sostuvo una videollamada con el geólogo una vez que fue localizado, en la cual le notificó que el comandante de policía acudiría al sitio para resguardarlo y trasladarlo a una valoración médica, para posteriormente llevarlo a su domicilio, a la ciudad de Hermosillo.

Previo a su localización, Roberto Sitten Ayala, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A.C. (AIMMGM), Distrito Sonora, había hecho un llamado urgente al Gobierno del Estado para intensificar las labores de búsqueda.

El dirigente explicó que la última comunicación que se tuvo con el geólogo Guadalupe Tomás Tapia, de 69 años de edad, ocurrió más de 24 horas antes, cuando informó a un amigo que se encontraba lesionado de una pierna y varado en un cerro cercano al Rancho El Obispo.

Ante la gravedad de la situación, Sitten Ayala solicitó a la Coordinación Estatal de Protección Civil y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el uso de helicópteros y drones para agilizar su localización, debido a las condiciones climáticas adversas, con lluvias y bajas temperaturas, que ponían en riesgo la integridad del especialista.

Asimismo, agradeció la participación de autoridades municipales y de los pobladores de San Javier que se sumaron a las tareas de búsqueda.

Por su parte, el H. Ayuntamiento de San Javier informó que, en coordinación con la Policía Estatal, Protección Civil y con el apoyo de la ciudadanía, la persona reportada como desaparecida fue localizada con éxito en la comunidad de Cuba.

Las autoridades municipales expresaron su agradecimiento por la solidaridad y colaboración de quienes participaron activamente en las labores de búsqueda, destacando que el trabajo en equipo permitió dar una pronta y positiva respuesta, llevando tranquilidad a la comunidad.

