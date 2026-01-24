LA PAZ, BCS., 24 de enero.- La madrugada de este sábado se registraron lluvias en Los Cabos y La Paz que provocaron corridas de arroyos, encharcamientos, deslaves y afectaciones en vialidades. Autoridades de Baja California Sur llamaron a extremar precauciones.

Ante ello, el Consejo Estatal de Protección Civil se reunió en sesión extraordinaria y confirmó que se registraron importantes escurrimientos; señalaron que el pronóstico apunta a que las lluvias permanecerán durante el transcurso de este fin de semana.

El titular de Protección Civil de Los Cabos, Francisco Cota Márquez, señaló que se mantiene una alerta preventiva por la presencia de la tercera tormenta invernal y los frentes fríos 30 y 31, con pronóstico de lluvias de moderadas a intensas, rachas de viento y descenso de temperaturas, principalmente en zonas serranas del estado.

Reiteró el llamado a mantenerse informados por canales oficiales, evitar cruzar arroyos o zonas inundadas y resguardar a personas adultas mayores, niñas y niños, ante la probabilidad de que las lluvias continúen durante este sábado.

En aquel municipio turístico, imágenes y videos difundidos en redes sociales mostraron la crecida de arroyos, algunos de ellos con fuerte arrastre de agua, que incluso alcanzaron vehículos estacionados en zonas bajas. En distintos puntos se reportaron calles parcialmente inundadas y escurrimientos considerables provenientes de zonas serranas.

Así las lluvias hoy en Los Cabos, BCS, asociadas a la tormenta Invernal y los frentes fríos 30 y 31. Dejaron crecida de arroyos. pic.twitter.com/x5GD51Ofs6 — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) January 24, 2026

“Está bajando agua de manera considerable en el arroyo Salto Seco. Pedimos a la población no intentar cruzar arroyos con grandes cantidades de agua y extremar precauciones para cuidar su integridad y la de sus acompañantes”, advirtió Alberto Rentería Santana, secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos.

En La Paz, las lluvias también generaron encharcamientos en vialidades y escurrimientos en arroyos que atraviesan la ciudad; hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Autoridades pidieron a conductores reducir la velocidad y evitar circular por zonas con acumulación de agua.

