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El actor mexicano Pablo Lyle, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos, podría buscar un permiso temporal de salida ante el delicado estado de salud de su padre, de acuerdo con los mecanismos legales que contempla el estado de Florida en casos excepcionales; el papá del actor sufrió una caída en el centro de asistencia donde lo cuidan.
Lyle fue declarado culpable por el homicidio involuntario de un hombre de origen cubano en 2019, tras un altercado de tránsito en Miami que terminó con la muerte de la víctima días después por una lesión cerebral. El hecho ocurrió cuando el actor golpeó al hombre durante una discusión en la vía pública, lo que derivó en un proceso judicial que concluyó en su condena.
El actor fue sentenciado en 2022 a 5 años de prisión, además de años de libertad condicional y servicio comunitario una vez que recupere su libertad. Hasta el momento, ha cumplido poco más de 3 años en prisión, por lo que le restarían aproximadamente 2 años de condena, dependiendo de posibles reducciones por buen comportamiento.
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En este contexto, y ante la situación crítica de salud de su padre, ha surgido la posibilidad de que Lyle solicite un “furlough” o permiso de salida temporal. Las leyes de Florida no otorgan a los reclusos el derecho a la libertad anticipada total por enfermedad de un familiar, pero sí permiten este tipo de medidas bajo condiciones muy específicas.
De acuerdo con el Código Administrativo de Florida, los internos pueden pedir autorización para visitar a familiares en lecho de muerte o asistir a funerales, aunque estas solicitudes están sujetas a estrictas restricciones.
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Entre las principales condiciones, estos permisos solo aplican para familiares directos o personas que hayan criado al recluso. Además, la familia debe cubrir todos los gastos de transporte y custodia del interno durante la salida. Asimismo, el recluso debe elegir entre asistir a una visita en el lecho de muerte o a un funeral, pero no a ambos eventos.
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Por ahora, no se ha confirmado si la defensa de Lyle ya presentó formalmente la solicitud, aunque el caso podría abrir una vía legal limitada para que el actor vea a su padre en un momento crítico, siempre bajo supervisión y aprobación de las autoridades penitenciarias de Florida.
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