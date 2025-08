Alexis Ayala reconoce que en algún momento le ofreció a su colega Pablo Lyle su ayuda incondicional, sin embargo no lo cumplió, pues cuando el actor enfrentó el problema legal que lo mantiene en la cárcel por homicidio involuntario, Alexis no estuvo ahí, no lo ayudó, pues también pasaba por un complicado momento que le impidió tenderle la mano.

El actor de 59 años reflexionó en "La casa de los famosos México" sobre la situación de Pablo, con quien trabajó en dos telenovelas y en una obra de teatro, lamentó su situación jurídica y llamó a reflexionar para que a nadie lo ocurra lo mismo que a Lyle, quien en 2019, tras un altercado vial, golpeó a Juan Ricardo Hernández y le ocasionó la muerte.

"Me da mucha pena lo que está viviendo Pablo Lyle, lo quiero muchísimo, con él hice dos novelas, se lle hizo muy desafortunado ese evento que se dio, que es una gran lección para todos y desafortunadamente lo tenemos que aprender así, con alguien así", dijo.

Alexis Ayala explica por qué no pudo ayudar a Pablo Lyle

Aunque Alexis Ayala le prometió a Pablo Lyle que podría contar con él, cuando surgió el problema legal en Estados Unidos que lo llevó a la cárcel Alexis acababa de sufrir un infarto y no pudo hacer nada por su amigo.

"Yo hubiera querido apoyar a Pablo de muchas maneras pero a mi también se me fue todo en una novela que hicimos, 'La sombra del pasado', hablamos y le dije 'no te preocupes, si un día pasa algo yo voy a estar ahí para ti' y no pude, ¡cómo la vida a veces nos golpea , no pude porque yo también tenía que resolverme, ya me había dado el infarto, estaba en recuperación, cuando a él le pasó todo lo que le pasó", recordó a solas en el reality.

Ayala externó su deseo de que ya pronto salga de prisión y que pueda retomar su vida en todos los aspectos, tanto laboral como personalmente, pues aunque admite que sí hubo una agresión, considera que el asunto no debió haber escalado tanto.

"Espero que ya pronto salga Pablo, es un gran ser humano, es un hombre muy cariñoso, muy divertido, muy alegre, espero siga siendo ese hombre divertido y alegre y que cuando salga le den la oportunidad de retomar su vida como actor, como ser humano, como persona, que no se quede señalado, por algo que, fue una agresión pero escaló a cosas que no se debió haber escalado".

Alexis Ayala pidió que cuando Pablo salga se le abran las puertas, pues todos cometemos errores y merecemos más de una oportunidad en la vida.

"Que le abran las puertas, lo que funciona una vez, funciona dos , tres, cuatro, todos merecemos una segunda , tercera , cuarta oportunidad, nos las tenemos que dar pero también tocar la puerta y que alguien nos abra la puerta".

Pablo Lyle fue condenado en febrero de 2023 a cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional y 100 horas de servicio comunitario por homicidio involuntario; se espera que el actor pueda salir antes de lo previsto por su buena conducta.

rad