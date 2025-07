Con más de tres décadas de trayectoria en la televisión, el actor Alexis Ayala se suma a la tercera temporada de "La casa de los famosos México", uno de los realities más polémicos de la televisión mexicana.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Ayala aclaró que esta experiencia es completamente nueva en su carrera, pues a pesar de estar acostumbrado a los reflectores, la experiencia de estar expuesto 24/7 sin guion ni personaje es algo que nunca ha vivido.

“Estoy nervioso, pero emocionado. Ya quiero entrar y vivir esta nueva aventura. Quiero mostrarme fuera de la ficción, en la realidad del día a día”, dijo.

Conocido por interpretar a villanos memorables en telenovelas, Ayala reveló que no tiene una estrategia predefinida. A diferencia de participantes de temporadas anteriores que llegaron con alianzas preestablecidas o planes cuidadosamente diseñados, él apuesta por la espontaneidad y la transparencia.

“No tengo ningún plan, solo sé que quiero ganar. Si no lo hago, que sea porque el público así lo decidió, no porque no lo intenté con todo”, agregó.

Uno de los mayores desafíos del programa es, sin duda, el aislamiento. A diferencia de un set de grabación, en "La casa de los famosos" no hay pausas ni llamados a corte. El encierro es continuo y emocionalmente exigente, pero el histrión afirmó sentirse listo.

“No me preparo con consejos de nadie, ni con estrategias prestadas. Si me equivoco, será por decisiones propias. Voy a vivir esta historia como mía, no como una repetición de otras casas”.

En cuanto a los de equipos, algo que ha marcado las ediciones pasadas del programa (como el popular “Team Infierno” y el “Team Mar”), Alexis no descarta que eso vuelva a suceder, aunque insiste en que las afinidades reales no dependen de un cuarto, sino de la empatía y la convivencia.

“Los cuartos provocan ciertas divisiones, pero uno puede tener empatía con alguien aunque duerma en otra habitación. Todo depende de lo que pase allá dentro”.

Pide una oportunidad a las nuevas generaciones

A diferencia de otros concursantes que necesitan consejos o respaldo para decidir su participación, Ayala tomó la decisión por cuenta propia, con la seguridad de que cuenta con el respaldo de su círculo más cercano. Reveló que su principal motivación es representar con integridad a su familia, compuesta por su madre, sus hijas Roberta y Estefanía, y su esposa, la actriz Cinthia Aparicio.

“Ellas me conocen, saben quién soy y confían en que haré las cosas con respeto. Entrar a la casa no significa dejarlas, al contrario, quiero que estén orgullosas de mí”, afirmó.

Finalmente, envió un mensaje claro a su público, tanto a quienes lo han seguido durante su carrera como a quienes apenas lo van a conocer a través del reality

“A quienes me han acompañado durante 36 años, no me suelten la mano. A quienes aún no me conocen, les pido que me den la oportunidad y que juntos lleguemos a apagar la luz de esa casa”, finalizó

¿Quiénes son los habitantes que están confirmados hasta ahora?

Junto con Ayala, La Casa de los Famosos México confirmó a:

Facundo , conductor y comediante conocido por su estilo irreverente.

, conductor y comediante conocido por su estilo irreverente. Olivia Collins , actriz con amplia trayectoria en televisión.

, actriz con amplia trayectoria en televisión. Aarón Mercury, influencer y tiktoker que debutará en el mundo del reality.

