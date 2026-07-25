México enfrenta desafíos para fortalecer su ejercicio soberano en un entorno internacional marcado por la disputa geopolítica y el análisis del acuerdo mercantil. Además, la decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener vigente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), aunque sujeto a valoraciones anuales, abrió un nuevo panorama para la integración financiera de Norteamérica.

La doctora Carolina Hernández Calvario, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), explicó que dicho proceso ocurre en un momento de reconfiguración del orden mundial, caracterizado por la consolidación de nuevos bloques comerciales y una creciente confrontación del mundo. Ante este panorama, consideró necesario replantear el papel de América del Norte y la cooperación entre sus socios.

Indicó que la soberanía debe entenderse como la capacidad de un Estado con la intención de ejercer su autodeterminación tanto dentro de su territorio como en la relación con otras naciones. El principio, dijo, se vincula con la posibilidad de tomar resoluciones de manera independiente y defender esa autonomía frente a presiones externas.

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A su juicio, su ejercicio efectivo depende de la solidez del sector industrial, la construcción de una visión de futuro y la fortaleza estatal para preservar los intereses nacionales en el ámbito global.

Regreso de Trump, intento de recuperar fortaleza manufacturera

La académica del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, sostuvo que el regreso de Donald Trump a la presidencia refleja el intento de Washington por recuperar su fortaleza manufacturera. Pero consideró que ese propósito enfrenta limitaciones derivadas de problemas estructurales, entre ellos los déficits comercial y fiscal, así como las dificultades con el objetivo de atraer proyectos de inversión.

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“Estas circunstancias obligan a nuestra nación a consolidar una línea de acción propia de desarrollo, apoyada en una base productiva sólida y en una mayor autonomía para tomar determinaciones frente al exterior”, apuntó.

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China cambia equilibrio económico mundial

La investigadora añadió que el crecimiento manufacturero, tecnológico y financiero de China ha transformado el equilibrio económico mundial y condicionado buena parte de las medidas relacionadas con el comercio adoptadas por el gobierno estadounidense.

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En dicho contexto, el nearshoring conserva vigencia como una oportunidad para profundizar el acercamiento regional. No obstante, subrayó que la reindustrialización de América del Norte demanda una estrategia conjunta orientada a ampliar las cadenas productivas, en lugar de esfuerzos aislados de cada nación.

Uno de los principales retos de la revisión del T-MEC consiste en brindar certidumbre a las inversiones, debido a que la falta de una actualización del instrumento comercial genera dudas entre los sectores empresariales. Pese a esto, el Estado mexicano cuenta con ventajas competitivas que mantienen su atractivo para nuevos proyectos, entre ellas costos energéticos favorables y mecanismos destinados a agilizar la llegada de capitales.

También precisó que la simplificación de trámites permite que los recursos vinculados con el Plan México o superiores a dos mil millones de pesos sean revisados en menos de 30 días. La medida, concluyó, contribuye a impulsar el avance productivo y mejorar las ventajas para captar nuevos capitales.

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dft