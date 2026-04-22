Tras casi cuatro años en prisión, la posibilidad de que Pablo Lyle sea liberado antes de cumplir su condena ha comenzado a tomar mayor fuerza.

Desde hace varios meses han circulado versiones que apuntan a que, debido a su buena conducta, las autoridades estadounidenses contemplarían otorgarle la libertad anticipada. Aunque esto no ha sido confirmado, recientes declaraciones han reavivado la conversación.

Fue Juan Osorio quien volvió a poner el tema sobre la mesa. En un breve encuentro con medios, el productor adelantó que el actor podría recuperar su libertad este mismo 2026.

“Yo espero que este año esté en libertad. Se ha cuidado mucho, yo creo que va a venir y va a dar una gran sorpresa", dijo en declaraciones para el canal de Eden Dorantes.

Lee también Pablo Lyle, a un paso de librar la millonaria demanda en su contra; la corte podría desestimarla

El productor mexicano aseguró que, después de una situación tan difícil, Lyle ha crecido muchísimo como persona por lo que; incluso, ratificó su intención de ayudarlo a recuperar su carrera profesional.

"Este tipo de experiencias amargas te hacen madurar y regresas con mucha energía. Yo creo que seré el primer productor que trabaje con él”.

Pablo, actualmente, cumple una sentencia de 5 años tras las rejas y ocho de prisión domiciliaria por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un hombre con el que tuvo un altercado vial y que murió tras recibir un puñetazo del actor.

Esta no es la primera vez que Osorio habla del tema de Lyle. Anteriormente se refirió a él como un "hermano" y fue el primer productor en ofrecerle empleo a Lyle para cuando supere su situación legal.

Cabe destacar que, hasta ahora, no hay confirmación de la posible libertad anticipada y, de cumplirse su sentencia, sería hasta 2027 cuando el actor por fin quede en libre.

Lee también Alexis Ayala lamenta haberle fallado a Pablo Lyle cuando entró a la cárcel: "espero que cuando salga no se quede señalado"