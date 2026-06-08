Miles de playeras deportivas de la selección nacional que eran vendidas en el pasaje comercial Cristal del Centro Histórico fueron decomisadas por inspectores del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), apoyados por elementos de la Secretaría de Secretaría de Seguridad Ciudadana y Marina.

Poco después de mediodía, alrededor de 20 elementos de seguridad cerraron el paso de las calles Loreto y Leona Vicario, que dan acceso a la plaza comercial, para realizar la inspección al local que vendía las copias de las playeras de la selección nacional y comenzaron el decomiso.

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De acuerdo con los vecinos de la zona, las playeras eran venidas a 250 y 300 pesos, con etiquetas y bolsas de la marca Adidas y eran muy requeridas por los clientes de la plaza.

Personal del IMPI llevó dos camionetas para llevarse decenas de bultos en bolsas de plástico negras que fueron asegurados, sin que hasta esta tarde las autoridades informaran sobre la cantidad de mercancía decomisada y si hubo detenidos por el caso.

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