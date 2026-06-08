Tlalnepantla, Méx. - La ruptura de un ducto de gas natural provocó una fuga en la colonia Xocoyahualco, a la altura de Puente de Vigas.

Vecinos reportaron la fuga ante la cantidad de gas que salía, lo que movilizó a elementos de Protección Civil y Bomberos al sitio.

A su llegada, los cuerpos de emergencia realizaron labores para controlar la situación.

La circulación fue cerrada en el tramo para permitir los trabajos de atención a la fuga y evitar riesgos para la población y automovilistas.

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Autoridades pidieron utilizar vías alternas mientras continúan las labores en la zona.

Protección Civil de Tlalnepantla informó que la fuga fue controlada, por lo que se descartan riesgos.

Evacuan oficinas del SAT Tlalnepantla por fuga de gas

Las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), ubicadas sobre Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, fueron evacuadas al mediodía de este lunes por la fuga de gas natural.

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Tras el reporte, elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al inmueble para realizar la revisión de las instalaciones y verificar las condiciones de seguridad dentro del edificio.

De acuerdo con los primeros reportes del Ayuntamiento, la fuga se originó debido a que una válvula se desprendió de la tubería.

Sin embargo, el sistema cerró el suministro de manera automática, por lo que no se registró una situación de riesgo mayor.

Las autoridades emitieron indicaciones para que la empresa Engie Gas realice el reporte correspondiente y lleve a cabo la reparación de la válvula afectada.

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Como medida preventiva, Protección Civil evacuó alrededor de 850 personas del inmueble.

En tanto, personal de emergencia efectuó la inspección en el área de cocina y revisó el sistema de suministro.

Después de la verificación, las autoridades informaron que no existía riesgo para trabajadores y contribuyentes, por lo que las actividades en las oficinas regresaron a la normalidad.

dmrr