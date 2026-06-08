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El Metrobús informó que el plantón de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la llamada “esquina de la información”, sobre Reforma y Bucareli, afecta el servicio en la Línea 7 de este medio de transporte.
En redes sociales, el organismo detalló que por presencia de movilizaciones sociales únicamente se presta servicios de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a la Glorieta Violeta. En tanto, no hay servicio de Campo Marte a París.
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Asimismo, el Metrobús precisó que hay servicio de la Alameda Tacubaya a París; mientras que de Hidalgo a la Glorieta de Amajac no se está brindando servicio.
Se recomienda a los usuarios anticipar sus traslados, tomar vías alternas y mantenerse al tanto de las redes sociales del Metrobús donde se informará constantemente sobre la actualización del servicio.
LL
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