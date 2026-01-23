Protección Civil emite alerta por tormenta invernal en México; pide abrigarse y transitar con precaución en carreteras

Ante el marcado descenso de temperaturas y la intensificación de las condiciones invernales previstas para este fin de semana, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una alerta preventiva y llamó a la población a reforzar medidas de autoprotección desde este viernes y hasta el domingo 25 de enero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el escenario climático estará dominado por la interacción de la Tercera Tormenta Invernal, el frente frío número 31 y una masa de aire ártico y un río atmosférico, combinación que provocará frío extremo, lluvias intensas, vientos fuertes y nevadas, con desplazamiento del noroeste hacia el noreste y el centro del país.

Para este viernes, el SMN advirtió que en la región norte la inestabilidad atmosférica podría favorecer la formación de torbellinos o tornados en Coahuila, acompañados de lluvias fuertes, mientras que el ambiente frío comenzará a intensificarse en amplias zonas del norte.

Frío en México.

El sábado 24 de enero se perfila como el día con mayores afectaciones. En Durango se pronostican lluvias puntuales intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, con riesgo de encharcamientos y crecidas. A ello se sumará el ingreso de aire ártico, que generará temperaturas mínimas extremas de entre -20 y -15 grados Celsius en zonas serranas de Chihuahua durante la madrugada del domingo, así como rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

La CNPC alertó que el riesgo en carreteras aumentará de manera significativa la noche del sábado en Coahuila, debido al pronóstico de lluvia engelante, fenómeno que congela de forma inmediata la superficie del asfalto. Además, se esperan nevadas o caída de aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango.

Para el domingo 25 de enero, el sistema se extenderá hacia el Golfo de México y el centro del país. Se prevé un evento de Norte intenso, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, que se prolongará hacia el Istmo de Tehuantepec y generará oleaje de hasta cuatro metros de altura en costas del Golfo.

Las lluvias torrenciales se concentrarán en Veracruz, particularmente en la región de Nautla, mientras que las condiciones para lluvia engelante se ampliarán a Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. En tanto, la cota de nieve descenderá hacia el centro del país, con pronóstico de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Colima, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Frente a este panorama, Protección Civil reiteró el llamado a la población a reforzar medidas de autoprotección. Entre ellas, abrigarse con varias capas de ropa para enfrentar el frío extremo, proteger tuberías expuestas y garantizar ventilación adecuada en caso de utilizar calentadores de gas o leña para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

