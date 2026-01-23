Minneapolis.- Una vasta red de sindicatos, organizaciones progresistas y clérigos han estado instando a los habitantes de Minnesota a mantenerse alejados del trabajo, la escuela y las tiendas el viernes para protestar contra la aplicación de las leyes de inmigración en el estado.

Minneapolis y St. Paul han sido testigos de protestas diarias desde que Renee Good fue asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas el 7 de enero. Los agentes del orden federal han aumentado en las Ciudades Gemelas durante semanas y se han enfrentado repetidamente a miembros de la comunidad y activistas que rastrean sus movimientos.

“De verdad queremos que ICE se vaya de Minnesota, y no se irá a menos que haya mucha presión sobre ellos”, dijo Kate Havelin de Indivisible Twin Cities, uno de los más de 100 grupos que se están movilizando. “No deberían estar deambulando por las calles de nuestro país como lo están haciendo ahora”.

El jueves, un destacado abogado de derechos civiles y al menos otras dos personasfueron arrestadospor su participación en una protesta contra la aplicación de leyes migratorias queinterrumpió un servicio dominicalen una iglesia en St. Paul.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de un frío peligroso. Foto: AP

Mientras tanto, el vicepresidente J.D. Vance visitó Minneapolis para reunirse con funcionarios de ICE y dirigirse a la prensa. Animó a los manifestantes a mantener la paz e instó a los funcionarios municipales y estatales a cooperar con las fuerzas federales para aliviar la tensa situación en Minneapolis.

Los organizadores esperan que la movilización del viernes sea la mayor acción de protesta coordinada hasta la fecha, con una marcha en el centro de Minneapolis prevista para el viernes por la tarde. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió de un frío peligroso, y la madrugada del viernes, la temperatura en Minneapolis era de -21 grados Celsius (°C) con una sensación térmica de -40 °C (-29 °C con una sensación térmica de -40 °C).

Havelin comparó la presencia de las autoridades migratorias con las advertencias sobre el clima invernal.

“Los habitantes de Minnesota comprenden que, cuando hay una emergencia por nieve, todos debemos responder, lo que nos obliga a actuar de manera diferente”, dijo. “Y lo que está sucediendo con ICE en nuestra comunidad, en nuestro estado, significa que no podemos responder con normalidad”.

Más de un centenar de pequeñas empresas en las Ciudades Gemelas, en su mayoría cafeterías y restaurantes, dijeron que cerrarían en solidaridad o donarían parte de sus ganancias, dijeron los organizadores.

Las empresas somalíes, en particular, han perdido ventas durante la oleada de medidas represivas, ya que los trabajadores y los clientes, por temor a ser detenidos, se quedan en casa.

Algunas empresas están optando por cerrar en solidaridad con los manifestantes en lugar de la “interrupción no programada” de que los agentes detengan al personal, dijo Luis Argueta de Unidos MN, un grupo de derechos civiles.

Estudiantes durante durante una protesta contra el gobierno de Trump, en Minneapolis. Foto: Jen Golbeck / AP

Muchas escuelas planeaban cerrar el viernes, pero alegaron diferentes razones. La Universidad de Minnesota y el distrito escolar público de St. Paul anunciaron que no habría clases presenciales debido al frío extremo. Las Escuelas Públicas de Minneapolis tenían previsto cerrar "para un día de registro de docentes".

El clero tenía previsto unirse a la marcha, así como celebrar servicios de oración y ayuno, según una delegación de representantes de tradiciones religiosas como la budista, la judía, la luterana y la musulmana.

El obispo Dwayne Royster, líder de la organización progresista Faith in Action, llegó a Minnesota el miércoles desde Washington, DC.

"Queremos que ICE se vaya de Minnesota", dijo. "Queremos que se vayan de todas las ciudades del país donde se están extralimitando".

Royster dijo que al menos 50 de los organizadores religiosos de su red se unirían a la protesta. Unos 10 viajaban desde Los Ángeles, mientras que otros del mismo grupo planeaban una manifestación solidaria en California, según uno de los organizadores.

“Fue una experiencia muy angustiosa”, dijo la reverenda Jennifer Gutiérrez sobre el gran operativo migratorio en Los Ángeles el año pasado. “Creemos que Dios está del lado de los migrantes”.

