Música, futbol, pasión, cultura y fiesta encendieron la cancha del rejuvenecido Estadio Ciudad de México, que por tercera ocasión abrió sus puertas a la ceremonia de inauguración del Mundial.

Y a esta fiesta mundial se sumaron a la cancha una escuadra comandada por Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Dany Ocean, J Balvin y Lila Downs.

Pasaron 40 años para que el mítico Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) recibiera una nueva inauguración del torneo de naciones más importante del mundo y muchas cosas cambiaron desde entonces.

Lee también Corea del Sur lanza advertencia a México al vencer a Chequia

El nombre del recinto cambió y tuvo remodelaciones que lo hacen ver más moderno, pero lo que no cambió es el espíritu y el entusiasmo con el que los mexicanos le muestran al mundo cómo se vive el futbol en este lugar de la Tierra.

La cuenta regresiva al show de inauguración tuvo como protagonistas a distintas personas saludando en lengua mixe, otomí, zapoteco, rarámuri. Al frente, Lila Downs: “¡Pueblos del mundo, bienvenidos a México!”.

[Publicidad]

Lila Downs fue la primera en aparecer durante la inauguración, dando la bienvenida al mundo. Foto: Diego Simón y Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

El trofeo de la Copa del Mundo apareció por el centro del campo de juego al sonido de los tambores y cantos ancestrales, mientras un elenco de danzantes tradicionales y artistas disfrazados de balones de oro bailaban en la cancha.

Lee también Mundial 2026: Corea del Sur juega de local en el estadio Guadalajara ante República Checa

La emotiva presentación dio lugar al histórico grupo mexicano Maná, que abrió el repertorio musical con el clásico “Oye, mi amor”, seguido por el venezolano Danny Ocean, quien deleitó al público con “Partidazo”.

[Publicidad]

Belinda y Los Ángeles Azules cantaron su éxito “Por ella”, mientras que el logotipo gigante de la FIFA voló con fuegos artificiales para prender la fiesta.

La cultura popular no podía faltar y fueron un par de mascotas disfrazadas de “labubus” los que presentaron al artista colombiano J Balvin, ganador de seis Latin Grammys, que desde un coche empezó a cantar “Qué calor”.

Belinda cantó sola y luego se unió a Los Ángeles Azules con “Por ella”. Foto: Diego Simón y Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Lee también México vence a Sudáfrica y desata fiesta masiva en el Ángel de la Independencia

[Publicidad]

Música para todos

La Copa del Mundo, al final del día, es esto. Toda la mezcla de culturas y la unión del mundo entero sin distinción de colores, banderas o pasaportes.

Salsa, cumbia, reggaetón, rock, todos los estilos fueron bailados y cantados por los aficionados de distintas partes del planeta que fueron parte de esta inauguración histórica.

Los reflectores se los llevó la icónica Shakira, que volvió a demostrar que “sus caderas no mienten” al interpretar “Dai dai”, la canción oficial del Mundial.

[Publicidad]

Lee también Así vivió la afición mexicana el primer triunfo del Tricolor en el Mundial de 2026

La colombiana, que ya es sinónimo de Copa del Mundo —desde Sudáfrica 2010 es de las artistas predilectas de la FIFA para cantar el himno de cada edición— ,se despidió con fuegos artificiales y bombas de humo con los colores de la Bandera mexicana.

El grupo jalisciense Maná interpretó “Oye, mi amor”ante 85 mil personas. Foto: Diego Simón y Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

En este estadio se popularizó la “ola”, se jugó el Partido del Siglo entre Italia y Alemania, y se consagraron campeones del mundo Pelé y Diego Armando Maradona.

[Publicidad]

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lo clasificó como una “Catedral del futbol bendecida por los dioses”, y hoy escribió un nuevo capítulo dorado en su historia.

Lee también Mexicanos en EU celebran triunfo del Tri; Mundial reúne aficionados más allá de las fronteras

Salma Hayek, en su calidad de embajadora oficial de la Copa Mundial, abrió la ceremonia:

[Publicidad]

Salma Hayek, embajadora oficial de la Copa, abrió la ceremonia. Foto: Diego Simón y Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

“Los mexicanos estamos honrados, muy honrados, de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del futbol que nos une a todos. ¡Que viva México y que viva el futbol!”, expresó al mundo.

Luego, Alejandro Fernández, heredero de una dinastía musical, interpretó a capela el Himno Nacional Mexicano.

Lee también Shakira pide que el Mundial 2026 deje un legado de paz: "Que una al mundo"

Unas 85 mil personas en las tribunas del Coloso de Santa Úrsula y unos 6 mil millones de espectadores a través de sus televisores en todo el mundo vieron cómo México celebra su cultura, sus raíces y su diversidad.

Alejandro Fernández entonó el Himno Nacional a capela. Foto: Diego Simón y Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.