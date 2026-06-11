[Publicidad]
Lila Downs fue la encargada de darle la bienvenida al mundo en el Estadio Ciudad de México, en el show inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Maná.
La oaxaqueña subió al escenario con un sencillo vestido blanco con detalles en morado y accesorios que asemejaban una vestimenta típica de los tiempos precolombinos.
Tras su participación en este magno evento, que tuvo otros invitados como Los Ángeles Azules, Belinda, Shakira y J Balvin, la mexicana respondió a EL UNIVERSAL sobre su sentir al representar al país frente a millones de ojos a nivel internacional.
Lee también El Mundial comenzó con "Payaso de rodeo" y "No rompas más": el Zócalo se convirtió en una pista de baile durante el FIFA Fan Festival
“Fue tan emocionante porque sentía el latido de los corazones de las personas alineados con el canto, con la grandeza de México, con nuestros ancestros, con el juego de pelota. ¡Qué viva México!”, señaló.
Uno de los puntos que los fans de Lila señalaron en redes sociales fue que el discurso fue dado en inglés y, aunque Downs no respondió directamente, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.
[Publicidad]
“Kumí ña'a tư'un ñuu, va'a México. Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to Mexico”, se puede leer, dejando ver que sigue enalteciendo sus raíces.
El primer encuentro de la Copa del Mundo 2026, que tiene como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, fue el de la selección mexicana en contra de Sudáfrica.
Lee también En apertura del Mundial 2026, corean al unísono "Adiós, amor" de Christian Nodal
[Publicidad]
El partido terminó con un marcador de 2 a 0 en favor de la escuadra nacional, que, pese a la victoria, ha dejado dudas en los internautas por el desempeño mostrado en los 90 minutos.
Sin embargo, el show inaugural encabezado por Lila Downs y una representación de la historia azteca han sido uno de los puntos más comentados como lo mejor que entregó la primera jornada de esta justa deportiva, a la que le quedan 103 historias por contar antes de temer a su campeón.
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Pantallas gigantes, conciertos y gastronomía; así vive el Estado de México la fiesta mundialista
Estados
Bloqueo de la CNTE provoca desabasto de gasolina en Chiapas; gasolineras agotan reservas
Estados
Condenan a 75 años de prisión a responsable de la desaparición de Jovanna Dibanhi en Torreón; madre exige la verdad
Tendencias
¡Evita picaduras!; 3 plantas que debes tener en casa para ahuyentar alacranes
Sección
"Muchas felicidades": el mensaje de Sheinbaum tras la victoria de México que desató reacciones
Sección
"Queremos más": Julián Quiñones lanza advertencia tras el triunfo de México en el Mundial
Sección
México debuta con victoria en el Mundial 2026 y hace estallar al Estadio Azteca
Sección
¿Era realmente Shakira? Su aparición en el Mundial 2026 desata una ola de teorías en redes