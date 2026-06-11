Lila Downs fue la encargada de darle la bienvenida al mundo en el Estadio Ciudad de México, en el show inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a Maná.

La oaxaqueña subió al escenario con un sencillo vestido blanco con detalles en morado y accesorios que asemejaban una vestimenta típica de los tiempos precolombinos.

Tras su participación en este magno evento, que tuvo otros invitados como Los Ángeles Azules, Belinda, Shakira y J Balvin, la mexicana respondió a EL UNIVERSAL sobre su sentir al representar al país frente a millones de ojos a nivel internacional.

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“Fue tan emocionante porque sentía el latido de los corazones de las personas alineados con el canto, con la grandeza de México, con nuestros ancestros, con el juego de pelota. ¡Qué viva México!”, señaló.

Lila Downs en la apertura del Mundial 2026. Foto: Diego Israel/EL UNIVERSAL.

Uno de los puntos que los fans de Lila señalaron en redes sociales fue que el discurso fue dado en inglés y, aunque Downs no respondió directamente, publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

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“Kumí ña'a tư'un ñuu, va'a México. Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to Mexico”, se puede leer, dejando ver que sigue enalteciendo sus raíces.

El primer encuentro de la Copa del Mundo 2026, que tiene como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, fue el de la selección mexicana en contra de Sudáfrica.

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El partido terminó con un marcador de 2 a 0 en favor de la escuadra nacional, que, pese a la victoria, ha dejado dudas en los internautas por el desempeño mostrado en los 90 minutos.

Sin embargo, el show inaugural encabezado por Lila Downs y una representación de la historia azteca han sido uno de los puntos más comentados como lo mejor que entregó la primera jornada de esta justa deportiva, a la que le quedan 103 historias por contar antes de temer a su campeón.