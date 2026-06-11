Aunque Christian Nodal no estuvo físicamente en la apertura del Mundial 2026, sí se hizo presente, a través de miles de aficionados que, al escuchar que, en los interiores del Estadio Ciudad de México sonaba "Adiós, amor", uno de sus temas emblemáticos, no dudaron en corearlo a todo volumen y en consonancia.

Fue a través de la transmisión en vivo de Telemundo, desde la inauguración del Mundial, que quedó documentado que, a pesar de que, en los últimos años, la vida personal de Nodal lo afectó y perdió la simpatía de varios, su música sigue siendo del gusto del público.

Eso debido a que, mientras las conductoras y el presentador Julio Vaqueiro entrevistaban a Kate del Castillo, que les compartía su fe en el equipo tricolor, que el canto enérgico de la afición parecía, por momentos, sonar aún más fuerte que la voz de la actriz.

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Mientras Kate daba su pronóstico de quién ganaría, México o Sudáfrica, comenzaron a sonar los primeros acordes de "Adiós, amor", el tema con que Nodal se dio a conocer, hace nueve años y que, todavía hoy, es su tema más popular en plataformas de streamming.

Cuando los aficionados se percataron que se trataba del tema del sonorense, se puede escuchar una gran ovación que provoca que, la voz de Kate y los presentadores, suene cada vez más tenue, debido a la potencia con que interpretaban la canción.