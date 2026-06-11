Un estadio repleto de aficionado, con la emoción a flor de piel y, que se puso de pie para escuchar el primer Himno Nacional de este Mundial 2026, a cargo de Alejandro Fernández.

Con ambas escuadras. la de México y Sudáfrica, ya sobre el césped del Estadio Ciudad de México, "el Potrillo" se presentó para entonar el tema que, desde 1853, ha representado a nuestra nación ante el mundo.

El grito de guerra se coló en la garganta de los miles de connacionales, que se encuentran en el recinto.

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Desde la primera estrofa los aficionados se levantaron, algunos con la mano en el pecho, otros con la cabeza en alto y un orgullo quemante en los ojos, a la espera de que la selección arranque de buena manera el tercer mundial que se disputa en la República.

Alejandro Fernández se mostró contento al terminar su presentación, en la que no tuvo un solo error como ha ocurrido en otro eventos con algunos cantantes que modifican la letra del himno nacional.

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Andre Bocelli, de Italia a cantar en el Estadio Ciudad de México

Andrea Bocelli y EJAE, en la inauguración del Mudial 2026, interpretando el himno oficial "DNA". Foto: Especial

Un momento de silencio se sintió entre la euforia del momento después de que Andrea Bocelli y Ejae estrenaran, en vivo, “DNA” el himno oficial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

El italiano subió al escenario con un traje vino que combinaba a la perfección con el vestido azul de la cantante que participó en “K-Pop Demon Hunters” mientras sus voces se fundían con las ilusiones de millones alrededor del mundo de cara a esta justa deportiva.

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Más temprano el Estadio Ciudad de México se engalanó con la presencia de J Balvin, Shakira, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Belinda quienes fueron los encargados del show inaugural de este Mundial 2026.

Este partido inaugural tiene mucha expectativa entre los pamboleros, ya que coincidentemente fue el mismo que dio el pitazo inicial en Sudáfrica 2010, cuando ambas escuadras dividieron puntos con un 1-1.

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