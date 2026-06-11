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El triunfo de la Selección Mexicana sobre Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 desató celebraciones entre miles de aficionados mexicanos y mexicoestadounidenses que siguieron el encuentro desde distintas ciudades de Estados Unidos.
En Los Ángeles, cientos de personas se congregaron tanto en el FIFA Fan Festival realizado en el LA Memorial Coliseum como en una fiesta para aficionados en LA Plaza de Cultura y Artes.
Tras el triunfo tricolor por 2-0, grupos de danza tradicional mexicana se prepararon para presentarse ante los asistentes, mientras los seguidores celebraban los goles de México.
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Las muestras de apoyo también se extendieron a otros puntos del país. En Washington, aficionados se reunieron en el National Mall para seguir el encuentro en una transmisión pública.
Por otro lado, en Miami, seguidores mexicanos entonaron el Himno Nacional frente a pantallas instaladas en la zona costera antes del inicio del partido.
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La euforia mundialista también se replicó en Houston, donde aficionados festejaron el segundo gol mexicano en una zona oficial para seguidores, así como en Nueva York, donde decenas de personas siguieron el debut del Mundial desde un evento organizado en el Intrepid Museum.
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Las celebraciones ocurrieron en un momento de alta sensibilidad para la comunidad migrante en Estados Unidos. En las últimas semanas, las redadas migratorias y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han generado preocupación entre diversos sectores de la población latina.
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Sin embargo, durante el arranque de la Copa del Mundo, el futbol se convirtió en un punto de encuentro para miles de mexicanos que encontraron en el debut de su selección un motivo para celebrar y expresar su identidad nacional lejos de casa.
El triunfo de México en el encuentro inaugural marcó el comienzo justa internacional organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
Con información de agencias.
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desa/bmc
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