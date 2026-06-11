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La lluvia cayó en el Estadio Ciudad de México. El inmueble tres veces mundialista atestiguó una postal que no se veía desde hace un tiempo: la afición coreó y apoyó a la Selección Mexicana como nunca... Hasta que sonó el silbatazo final que oficializó la victoria (2-0) del Tricolor en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026.
El Coloso de Santa Úrsula se encendió con el primer gol del torneo de la FIFA. Julián Quiñones abrió el marcador y desató la locura en el país. Esto ocurrió en el minuto nueve del duelo correspondiente a la Fase de Grupos.
Después, Raúl Jiménez sentenció la victoria con un segundo tanto. El delantero mexicano miró al cielo y le dedicó a su padre aquella hazaña. El segundo de México, pero el primero para “El Lobo de Tepeji” en las justas mundialistas.
La victoria permitió que los aficionados del futbol mexicano dejaran atrás sus diferencias y se unieran para celebrar el buen inicio del Tricolor en el Mundial de 2026.
Estos son algunos de los mejores memes que dejó el partido inaugural que se celebró en el Estadio Ciudad de México.
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