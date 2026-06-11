La lluvia cayó en el Estadio Ciudad de México. El inmueble tres veces mundialista atestiguó una postal que no se veía desde hace un tiempo: la afición coreó y apoyó a la Selección Mexicana como nunca... Hasta que sonó el silbatazo final que oficializó la victoria (2-0) del Tricolor en el partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026.

El Coloso de Santa Úrsula se encendió con el primer gol del torneo de la FIFA. Julián Quiñones abrió el marcador y desató la locura en el país. Esto ocurrió en el minuto nueve del duelo correspondiente a la Fase de Grupos.

Después, Raúl Jiménez sentenció la victoria con un segundo tanto. El delantero mexicano miró al cielo y le dedicó a su padre aquella hazaña. El segundo de México, pero el primero para “El Lobo de Tepeji” en las justas mundialistas.

La victoria permitió que los aficionados del futbol mexicano dejaran atrás sus diferencias y se unieran para celebrar el buen inicio del Tricolor en el Mundial de 2026.

Estos son algunos de los mejores memes que dejó el partido inaugural que se celebró en el Estadio Ciudad de México.

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Todos en el jale hoy. pic.twitter.com/pwcoQgrvhj — el jeringas (@ElJeringasLoko) June 11, 2026

Todo Twitter futbol, sin importar el equipo que tengamos, hoy somos solo 1 país pic.twitter.com/TcGWVpHKZ4 — Lasso 10 ⭐️ 🇲🇽 (@Thertoo290) June 11, 2026

Los Sudáfricanos después del gol de Raúl pic.twitter.com/riZZCccRRX — el gosco (@ghostcolour) June 11, 2026

Todo el mundo viendo el partido inaugural del Mundial: pic.twitter.com/nVlAj4VmXn — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 11, 2026

Buenos días, ya bien puesta la playera desde las 07:53 de la mañana. 🇲🇽 pic.twitter.com/n1ldPJreVC — juanp 💙💛 (@juanppgaitan) June 11, 2026

ÁBRANSE A LA VERGA QUE YA LLEGÓ TWITTER LIGA MX A APOYAR A LA SELECCIÓN MEXICHANGA DE FÚTBOL



ES CON HUEVOS CABRONES HOY SE GANA



VAMOOOOOOOOOOOOOS 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/HCTWnIt3jd — Rhevolver (@Rhevolver) June 11, 2026

Yo en 2023: me vale madre la selección

Yo en 2024: me vale madre la selección

Yo en 2025: me vale madre la selección



Yo ahorita #SomosMéxico : pic.twitter.com/DoyC5klBmm — Salvador Iglesias Jr (@Javisness) June 11, 2026

Gilberto Mora a los 17 | Yo a los 17 pic.twitter.com/9t2wQjnLS6 — Diego (@DiegoDidago) June 11, 2026

YO CUANDO VI A LA HORMIGA Y A MORITA LLORANDO DURANTE EL HIMNO 😭🇲🇽pic.twitter.com/0qJeXRi6vG — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) June 11, 2026

Yo en el jale por que no tengo Playera de la selección pic.twitter.com/76iLQYvupe — el jeringas (@ElJeringasLoko) June 11, 2026