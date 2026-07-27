Harry Styles no sólo conservó la audiencia de One Direction, la boy band que lo hizo famoso, cuando se hizo solista, sino que construyó una figura propia frente a quienes todavía lo consideran una estrella pop diseñada por la industria.

El británico regresará a México para ofrecer seis conciertos en el Estadio GNP Seguros: 31 de julio y 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, con su Together, Together tour y como una estrella multifacética destacada en el mundo del pop, la moda, el cine y la marcas.

Julia Palacios, doctora en Historia, Maestra en Sociología y Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, ve varios factores para que el británico se convirtiera en uno de los rostros más fuertes de la industria a sus 32 años.

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“Sin duda viendo a One Direction a la distancia, él era el más carismático, me parece que fue lo mismo que sucedió con Ricky Martin en Menudo que sobresalieron por ciertas características y pues se van de solistas, también veo que los otros chicos de hicieron sus carreras solistas, pero sin el éxito que tiene Harry Styles”, dice Julia Palacios a EL UNIVERSAL.

La composición es una de las fortalezas que le permiten abarcar en su público no solo a los adolescentes que crecieron con One Direction, sino adultos y jóvenes que lo descubrieron posteriormente.

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Harry Styles construye señales de su tiempo

“Por un lado tenemos este artista polifacético, pero también como compositor, tiene estas letras de canciones muy personalizadas, como que le atina exactamente a dónde llega o lo que dice, tiene frases muy sensibles, que conectan con cierto rango de edad, pero yo diría que es un rango que puede ser muy amplio, no nada más los adolescentes o los que salieron como fans de One Direction”, explica.

Los valores que demuestra en sus letras combinado con una sensualidad bien explotada han convertido a Harry Styles en un artista de fondo y forma completa, llevándolo a ya ser una de las inspiraciones para la siguiente generación.

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“Él mismo en toda su construcción como artista tiene frases muy contundentes de respeto, de amor, de solidaridad, entonces, dices, bueno, pues ese chico no estaba nada más cantando chalala, sino que está diciendo cosas que conectan cosas sensibles, que es alguien que está detrás de ello”, señala Julia.

El camino de Styles desde la agrupación formada en The X Factor hasta convertirse en uno de los solistas con mayor convocatoria de su generación incluye tres discos, giras internacionales y el Grammy a Álbum del Año que recibió en 2023 por Harry’s House.

Harry Styles construye señales de su tiempo

El reconocimiento comercial no terminó con las dudas. Mick Jagger rechazó que Styles fuera una versión joven de él y calificó el parecido entre ambos como superficial, mientras Noel Gallagher ha cuestionado su trabajo como compositor.

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En el escenario, Styles tampoco reniega por completo de su origen. El repertorio de la gira combina canciones de su carrera como solista, entre ellas “Golden”, “Watermelon Sugar”, “Sign of the Times” y “As It Was”, con temas de One Direction como “Night Changes” e “History”.

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“Sí, su último disco me encanta, amo que ganara un Grammy y siempre he pensado que Harry’s House es el álbum perfecto”, comparte Adrián Lyles, joven de 21 años que ha participado en High School Musical y ahora tiene una de las canciones principales en Soy Luna.

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Palacios apunta también a la masculinidad diferente que aporta Styles a la conversación, pues no necesita ser el macho que se presentaba en generaciones anteriores para “ser hombre”.

“Estamos hablando de un hombre heterosexual con una nueva masculinidad porque es cero macho, cero dominante, cero macho alfa, nada de eso es muy, muy suave, esto se expresa más abiertamente en la moda, ha adoptado esto que se llama la moda género fluido”.

Harry Styles construye señales de su tiempo

La moda ha sido otro de los pilares de Harry a lo largo de su carrera, trajes coloridos, vestidos, bufandas, no hay límite para lo que pueda utilizar, siempre cargado de un mensaje de libertad, mismo que lleva en Pleasing su marca unisex de belleza, ropa y bienestar íntimo que incluye juguetes sexuales.

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En comparativa Palacios utiliza algunas de las figuras más reconocibles en este aspecto como Elthon John o David Bowie que se quedan atrás en la conversación o Lady Gaga a quien considera una creatividad con locura, fuera de la ligereza extraordinaria de Styles.

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“Pienso en gente tan estrafalaria como Elton John, el mismo Bowie, pero eran un poco hasta predecibles, sabías que iba a salir con las plataformas altas, los lentes Pero en el caso de Harry Styles, nunca sabes cómo va, se ha convertido en una estrella solista muy popular, pero también muy poderosa con un estilo único, diferente”.

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“No es una Lady Gaga, para mí ella es una creatividad con locura. Harry Styles no, aunque use una boa de plumas color fucsia, rosa mexicana. No es locura, es creatividad. libertad, por ejemplo el overall con todos los tatuajes, sin camisa abajo, abrazando a una chica y la besa muy tiernamente, pero no es un machín”.

Como actor es la faceta que hasta ahora la experta considera no ha destacado, pero no por falta de talento, más bien por el tipo de papeles que ha tomado, pues, contrario a la música en la que tiene su propio sello, Erskine Records y la moda, aquí Harry no tiene libertad de hacer sus roles a su manera; sin embargo, es justo ahí en donde cree que será interesante ver su evolución.

“Lo que va a ser muy interesante va a ser como actor, Nolan, el director de La odisea le da su primer papel, no ha destacado, pero no es malo, como que es alguien que tiene madera, no ha hecho nada sobresaliente Y realmente, pues ha sido ahorita contratado más por su nombre, habría que ver cómo se encuentra más papeles que le vayan bien, pero ahorita es muchísimo más fuerte cantante que actor”.

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