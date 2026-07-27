Tras golpe, cierran o rentan locales de tragamonedas

Naucalpan, Méx.— “Se renta” es el mensaje que aparece en un local de avenida 16 de septiembre, en Naucalpan Centro, donde operaba uno de los establecimientos con máquinas tragamonedas que se encontraban en distintos puntos de la zona y que fueron cerrados tras la Operación Dos de Bastos, puesta en marcha por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entre el 11 y el 20 de julio para combatir este tipo de negocios.

Además, dos establecimientos ubicados a un costado de Plaza Revolución tienen sellos de suspensión por parte de la fiscalía; sin embargo, vecinos indicaron que hay otros negocios que bajaron las cortinas y tienen estos aparatos, ante las acciones gubernamentales.

Fuentes de la fiscalía mexiquense informaron que varios comerciantes comenzaron a bajar las cortinas de los locales al detectar el operativo.

Lee también Bajo alerta amarilla 3 alcaldías de la CDMX; prevén caída de granizo este domingo 26 de julio

“Se llevaron todo, vinieron y arrasaron con todo, creo que en todo el Estado de México”, contó Camilo, un joven comerciante dedicado a los tatuajes en la parte norte del paradero Cuatro Caminos, donde también había varios negocios de este tipo.

En dos locales las encargadas comenzaron a pintar el lugar para ponerlos en renta y puedan utilizarse para otro tipo de negocios.

[Publicidad]

En avenida Ingenieros Militares, lugar donde se ubicaban varios establecimientos de máquinas tragamonedas, los locales permanecen con las cortinas abajo.

“No a todos lograron quitarles las máquinas. Hay quienes bajaron la cortina en cuanto comenzó el operativo para evitar el retiro; ya más noche vinieron por ellas”, relató una de las comerciantes en la zona.

En Atizapán de Zaragoza, sobre avenida Hidalgo, a la altura de la Central de Abastos, una imagen llamó la atención de los automovilistas el día del operativo: un hombre de más de 40 años trasladaba en un diablito una máquina tragamonedas, con el fin de llevarla a otro sitio para evitar que fuera retirada por los elementos de seguridad.

[Publicidad]

Lee también RTP acorta traslados por cierre de la Línea 3 del Cablebús; apoyo gratuito aun duplica tiempo del servicio elevado

Las máquinas decomisadas fueron embaladas en el lugar del aseguramiento para preservar la cadena de custodia y después trasladarlas a instalaciones de la fiscalía mexiquense, informaron las autoridades.

En los sitios de resguardo, agentes del Ministerio Público extrajeron de las máquinas nueve toneladas y 697 kilos de monedas de diferentes denominaciones, con un valor estimado de 9 millones de pesos.

[Publicidad]

En total fueron retiradas 3 mil 374 máquinas tragamonedas de comercios ubicados en 84 de los 125 municipios mexiquenses, detallaron las autoridades.

Tras el operativo, únicamente permanecen en algunas tiendas de abarrotes, farmacias y pequeños comercios máquinas de ruletas que dan pequeños juguetes o peluches a cambio de dinero.

Hay tragamonedas en el límite de M. Hidalgo y Naucalpan

En los límites de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con Naucalpan, en la entidad mexiquense, se observaron este domingo máquinas tragamonedas en distintos puntos.

[Publicidad]

En la calle Antonio Velázquez, entre avenida Rodolfo Gaona y Periférico Norte, 10 máquinas se encuentran sobre la banqueta, junto a un puesto de ropa y cubiertas con una lona azul.

Tras golpe, cierran o rentan locales de tragamonedas

Al dar vuelta a la izquierda sobre Periférico Norte se observa un establecimiento construido con láminas, en cuyo interior hay al menos ocho máquinas. El lugar está cubierto también por una lona azul, así como vehículos de transporte público, que tienen su paradero en este punto con destino al Estado de México.

Fuentes de la fiscalía mexiquense informaron que la Operación Dos de Bastos sería planteada en la Mesa de Seguridad Nacional para extender las acciones de combate a este delito a la Ciudad de México.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.