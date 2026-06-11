La emoción por el debut de México en la Copa del Mundo 2026 se trasladó de las tribunas y pantallas hasta las calles de la CDMX. Miles de aficionados mexicanos se congregaron en el Ángel de la Independencia para celebrar la victoria del Tricolor sobre Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

El triunfo del combinado dirigido por Javier Aguirre provocó una explosión de alegría entre los seguidores, quienes no tardaron en salir de sus casas y distintos puntos de reunión para festejar el primer resultado positivo del equipo nacional en la justa mundialista.

Los goles y actuaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez encendieron el entusiasmo de la afición, que encontró en ambos futbolistas a los grandes referentes del arranque mexicano en el torneo.

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Sin embargo, la celebración no transcurrió sin obstáculos. Apenas concluyó el encuentro, una intensa lluvia cayó sobre distintos puntos de la Ciudad de México. La tormenta, no logró frenar el ánimo de.la fanaticada.

¡La afición no deja de llegar!🇲🇽



Ríos de gente circulan alrededor del Ángel de la Independencia, donde la fiesta sigue a todo lo que da 🇲🇽🎉 pic.twitter.com/VAdTDkADrY — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

Con paraguas, impermeables o simplemente bajo la lluvia, cientos de personas avanzaron rumbo al Ángel de la Independencia, donde poco a poco se concentraron miles de seguidores hasta abarrotar los carriles centrales de Paseo de la Reforma.

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Cuando la lluvia ofreció tregua, la fiesta alcanzó su punto más alto. Banderas mexicanas, espuma, cornetas y cánticos aparecieron en cada rincón del emblemático sitio capitalino, mientras la afición expresó su esperanza de que el equipo nacional mantenga el buen paso en el Mundial.

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Junto al monumento se instaló un escenario con música regional mexicana y presentaciones folclóricas que acompañaron el ambiente festivo.

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¡Ya salió el sol! 🌞



Luego de la fuerte lluvia que cayó en las inmediaciones del Ángel, los aficionados continúan con la fiesta con el cielo un poco mas despejado



Agustín Elías | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/vCL6NPZAbK — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 11, 2026

Entre los cánticos más repetidos destacaron el tradicional “Cielito Lindo” y el popular “¡Sí se pudo!”, frase que los aficionados esperan repetir en los siguientes compromisos del conjunto mexicano.

Entre los asistentes, el aficionado Aarón Ordaz resaltó el desempeño de Julián Quiñones y la importancia de su participación en el encuentro: "Es un orgullo que México haya ganado (...) Julián Quiñones jugó muy bien, fue el más destacado, cuando lo sacaron se vio que la Selección se vino un poquito abajo".