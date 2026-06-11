La competencia interna es real, existe, pero es sana. Sería impensable que Guillermo Ochoa no quisiera estar como titular en su sexta Copa del Mundo; sin embargo, ha aceptado su rol de suplente en esta inauguración.

Pero ser suplente no lo aleja de su equipo, al contrario, quiere que las cosas salgan bien a la Selección Mexicana y en especial, a Raúl ‘Tala’ Rangel, quien hoy fue el arquero titular ante Sudáfrica.

“(Le dijo) Que disfrutara, es un momento que hay que estar concentrados, los nervios son grandes, al final no está solo, somos un grupo de porteros que estamos unidos y queremos que le vaya bien para que nos vaya bien a todos”, declaró Ochoa sobre lo que le dijo al Tala antes de su debut.

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Memo vive su sexta Copa del Mundo, esta vez, como suplente, tal y cómo pasó en sus primeras dos convocatorias mundialistas; sin embargo, toma la batuta de líder y envía un mensaje de agradecimiento a la afición.

“Agradecerles que se hayan levantado tan temprano, que hayan evitado los bloqueos, el que hayan gastado, para vernos el día de hoy, era algo pendiente con la afición, se merecían una victoria, un triunfo, afortunadamente se los dimos, y nada, sólo palabras de agradecimiento, necesitan más alegrías”, aseveró.

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El siguiente compromiso de la Selección Mexicana será el 18 de junio ante Corea del Sur en Guadalajara, donde nunca han jugado un partido de Copa del Mundo y desde luego, se espera que Rangel sea el meta titular ante su gente, en la Perla Tapatía.