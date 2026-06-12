“Fue tan emocionante”, dijo Lila Downs a EL UNIVERSAL minutos después de bajar del escenario del Estadio Ciudad de México, donde acababa de dar la bienvenida en mixteco, náhuatl, español e inglés a casi 81 mil asistentes en la inauguración del Mundial 2026.

“Sentí el latido de los corazones de las personas alineado con el canto, con la grandeza de México, con nuestros ancestros, con el juego de pelota. ¡Qué viva México!”, añadió la cantante emocionada.

Fue una fiesta en todos los sentidos para los famosos que acudieron, empezando por los anfitriones Belinda y Fher, de Maná.

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Desde el estadio, Fabiola Guajardo agradeció ser parte del momento. Foto: Instagram y Cortesía

“Es el evento del siglo. Imagínate lo que significa abrir la inauguración de un Mundial que van a ver miles de millones de personas en casi 200 países”, dijo a este medio el líder de la banda mexicana.

“Hemos vivido cosas increíbles con Maná, pero esto se siente como un sueño. Estamos preparándolo todo con muchísima ilusión y la verdad es que nos sentimos volando”, agregó.

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Belinda también habló del peso simbólico de formar parte de esta fiesta mundial en casa.

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Juan Pablo Medina disfrutó del partido como invitado de la FIFA. Foto: Instagram y Cortesía

“Es un privilegio poder representar a México compartiendo nuestra cultura, nuestro talento, nuestra energía con una audiencia global. Sin duda es una experiencia que guardaré por siempre en mi corazón y estaré eternamente agradecida”, mencionó a EL GRAN DIARIO DE MÉXICO.

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Desde la cancha

Otros famosos celebraron los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, como los integrantes del grupo Matisse, quienes vieron a los jugadores a escasos metros de la cancha.

“Hay días en los que las cosas salen bien y hoy fue uno de esos. Felicidades, México, por recordarnos que la pasión, la entrega y la ilusión siempre valen la pena”, dijo la vocalista Melissa.

Ella estuvo acompañada por la actriz Fabiola Guajardo, quien dijo que nunca olvidará la experiencia.

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Armando Hernández también gritó de emoción desde las gradas. Foto: Instagram y Cortesía

“Qué emoción y privilegio poder ser testigo de este día de celebración para México”, compartió la actriz.

Armando Hernández también disfrutó el partido desde las gradas, aunque cree que al Tri le faltó más y que en la ceremonia hicieron falta mariachis.

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“Vivirlo en vivo y a todo color, sentir la inauguración en mi país, sentir cómo se eriza la piel y la adrenalina con el gol es difícil de explicar. El equipo estuvo tibiezón, pero cumplió”, comentó.

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Desde su casa, Horacio García Rojas sintió la pasión con cada gol. Foto: Instagram y Cortesía

Juan Pablo Medina fue otro de los que celebró en el estadio, acompañado por su papá.

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“Lo más especial fue compartirlo con mi papá. Juntos vivimos el Mundial de México 86 y ahora tener la oportunidad de volver a vivir una experiencia mundialista en nuestro país fue algo especial”, aseguró.

Afónico por tanto gritar, pero feliz de haber vivido esta aventura mundialista, es como se encontraba el actor Erick Elías, quien desde muy temprano llegó al estadio y disfrutó de todo lo sucedido el día de hoy en compañía de amigos, gracias a la buena organización que tuvo este evento, según sus palabras.

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El actor Diego Olivera y su hija Vicky vivieron juntos el partido. Foto: Instagram y Cortesía

"Estuvo todo perfecto, llegamos caminando por las calles y ya se sentía la vibra de todo el mundo, de querer pasar un buen rato y apoyar a la Selección; después vivir los goles, la inauguración, en resumen, fue una super experiencia y qué emoción que me tocó vivirla", expresó.

También se vivieron emociones desde casa, como le ocurrió a Horacio García Rojas: “Terminé emocionado con el gol de Quiñones y el de Jiménez, que ha vivido de todo”, relató.

El actor Diego Olivera se reunió en casa de su hija Victoria, desde donde fue testigo del inicio de esta fiesta mundialista, pero a pesar del resultado que favoreció a México ante Sudáfrica, el argentino fue crítico con ambos equipos.

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“Creo que México ganó con autoridad pero sabiendo que no puede regalar nada. Hubo un momento del partido que dejaron crecer a Sudáfrica pero con una diferencia mínima y eso es peligroso en un Mundial”, dijo Olivera.

Si alguien sabe de la disciplina y el esfuerzo que se necesita en el deporte, ese es el influencer y coach de acondicionamiento físico Rodrigo Romeh, quien acompañado de su familia se puso la playera de la Selección Mexicana y fue a uno de los Fan Fest.

“Yo la pasé en familia muy divertido, festejando esos dos golazos, apoyando a nuestra selección, esperando que ahora sí lleguemos a ese quinto partido ¡Vamos México!”, expresó el también exhabitante de La Casa de los Famosos 2024.

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Jesusa Ochoa, hija del también actor Jesús Ochoa; acudió al Polyforum Siqueiros para ver desde ahí el primer partido de la Selección Mexicana, por lo que portó una playera de la selección muy a su estilo, usando debajo una blusa de red; y disfrutó los 90 minutos con emoción.

"Estuvo muy padre vivir el primer partido en un ambiente tan emocionante. Desde que llegué todos estaban muy emocionados por el arranque del mundial, y esa energía se acaba contagiando de la mejor manera, fue muy padre ver a tanta gente reunida disfrutándolo y eso hizo que se viviera todavía más especial", dijo la actriz.

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