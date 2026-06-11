Erik Rubín es uno de los famosos que está emitiendo el partido de México contra Sudáfrica y, antes del celebrado gol de Julián Quiñones, mostró disgusto por algunos de los shows que formaron parte de la inauguración de la Copa Mundial 2026.

El exTimbiriche, como muchas otras celebridades, optó por quedarse en su hogar para disfrutar del partido con que se dio inicio al evento deportivo y, antento, emitió la transmisión cuando comenzó el show previo al juego.

Lo que llamó la atención fue que el intérprete de "Cuando mueres por alguien" compartió un video de cómo veía la televisión, durante el show que el cantante venezolano Dany Ocean ofreció.

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Y, si bien, Rubín no explicó a qué se debía su disgusto y desconocierto, compartió un breve clip, donde aparecía las integrantes del Ballet Folklorico de México de Amalia Hernández, quienes bailaron alrededor de Ocean.

El músico escribió la frase "¿y eso qué?", con lo que connotó que algo de lo que sucedió en el escenario del Estadio Ciudad de México no le convenció del todo, aunque no especificó de qué se trató.

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Erik Rubín vio la inauguración de la Copa Mundial 2026 desde casa. Foto: Instagram, vía @erikrubinoficial

Sin embargo, podría tratarse del hecho de que las bailarinas portaron una vestimenta adaptada a la modernidad del típico traje jalisciense de los listones, pues las jóvenes portaban una clase de sudadera y no la blusa de manga larga, con cuello y holantes, que se acostumbra.

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