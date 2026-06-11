A sólo unas horas de la inauguración del Mundial 2026, son varias y varios los famosos que ya llegaron a las instalaciones del Estadio Ciudad de México, en donde se llevará a cabo el primer enfrentamiento entre la selección de nuestro país y Sudáfrica; muestran entusiasmo y, por supuesto, apoyo por la bandera tricolor.

Geraldine Bazán compartió una historia, musicalizada con el nuevo himno de la Copa Mundial, "Dai Dai", interpretada por Shakira, para contar a sus seguidores que ya se encontraba en camino al otrora Estadio Azteca; con una sonrisa, mostró sus expectativas de que México resulte ganador.

"En este perfil, ya nos vamos al partido, ¡listos?, México 2026".

Geraldine Bazán rumbo al partido inaugural del Mundial de Fútbol 2026. Foto: Instagram, vía @geraldinebazan

Melissa López, integrante de JNS, junto a su pareja, Poncho Barbosa, exMercurio, junto a las hijas de él, compartieron una fotografía de cuando salían de casa para dirigirse al partido, no sin antes mostrar que, hasta su perrita, Simona, también se puso la camiseta.

Melissa López y Poncho Barbosa, integrantes de JNS y Mercurio, respectivamente, van al Estadio Ciudad de México por el Mundial. Foto: Instagram, vía @ponchobaca & @melissalz83

Melissa López, integrantes de JNS, comparte foto de su perrita Ramona. Foto: Instagram, vía @melissalz83

Poncho Herrera también compartió una instantánea de su camino, rumbo al estadio, junto con un grupo de amigos, con los que se transportó en camión.

Poncho Herrera es un gran aficionado al fútbol. Foto: Instagram, vía @ponchohd

Hablando de RBD, las hermanas Puente, Anahí y Marichelo, también compartieron que ya tienen todo listo para disfrutar el partido aunque, a diferencia de otras celebridades, ellas lo verán desde casa, junto a sus hijos.

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Renata Notni fue otra de las famosas que presumió su llegada, sin ningún percance, al partido por el que muchas vialidades fueron cerradas. También mostró que traía una playera no ofical de la sección, la cual se asemejaba al diseño de la que se usó durante el Mundial de Francia, 1998, por su cuello tipo polo.

Renata Notni muestra la playera que porta para el partido de México contra Croacia. Foto: Instagram, vía @rennotni