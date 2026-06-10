Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez no ocultan la química natural que experimentaron, mientras filmaban las escenas, de índole íntima, para la película "Hasta el fin del mundo" y, si bien, el actor recurrió a la comicidad para describir qué sensaciones vivió, también habló abiertamente de lo familiar que se sintió volver a tener esa clase de cercanía con su exesposa.

El actor, y padre de su hija Kailani, se convirtió en el más reciente invitado del podcast de Ailsinn, "El orden del caos" y, pese a que la invitación a Ochmann tuvo que ver con la nueva cinta que coprotagonizan, la conversacón los condujo a hablar como han vivido su vínculo, desde que inició hace 12 años y como este cambió con su divorcio, que tuvo lugar hace seis.

Sin titubear, Mauricio le dijo a su exesposa que era su "gran maestra" de vida pues, a su lado, aprendió a alejarse para encontrarse a sí mismo y sanar todos aquellos dolores que lo aquejaban desde la niñez, época que tuvo que enfrentarse a crecer con una familia adoptiva.

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A su vez, Derbez recordó que, desde la primera cita, supo que el actor se convertiría en el amor de su vida, sólo que, la forma en que gestionaba el amor y la importancia que tenía en su vida, como punto concréntrico de su existencia, la llevó a experimentar sensaciones aprehensivas, de pertenencia e incomprensión.

Fue entonces que, a seis años de iniciar su relación, cuando Kailanni tenía tres años, decidieron separarse y, aunque en esa época, ya planeaban trabajar juntos en "Hasta el fin del mundo", la ruptura convenció a "Ais" de no considerar a Ochmann para la película, de la que es productora.

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"Me acuerdo que te dije ´el día que hagas esta élçila, si necesitas actor, me llamas, tengo muchas ganas de hacerla´, y tú me dijiste ´n´ambre, ¿cómo crees?, ya no estamos juntos, ya no se puede, yo contigo jamás voy a volver a actuar en mi vida´", rememoró el actor.

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Y, aún con el miedo de que, volver a trabajar juntos, pudiera generar diferencias creativas entre los dos, Aislinn buscó a Mauricio hace dos años, para que rodaran juntos la cinta y, a diferencia de sus vaticinios, la película no hizo más de unirlos y recordarles la gran conexión que existe entre ellos pues, viajaron a otros país para rodarla y, en el tiempo libre, seguían juntos, encargándose de la crianza de Kailanni.

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"Se sintió muy cómodo porque, genuinamente, nos llevamos muy bien, profesionalmente, hay una admiración, hay un respeto, hay una comunicación escénica natural, todo fue como muy familiar, para mí fue muy bonito y, al corte, ahora vamos a hacernos cargo de la vida real y, ahí, era otra complicidad".

No faltó el buen humor en la charla, cuando la hermana de Aislinn, Michelle Aguilera, que produce el podcast, los cuestionó acerca de si, al grabar las escenas donde, aparentemente, sosntienen relaciones sexuales, sintieron algún tipo de atracción.

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Fue cuando el actor dijo que la expresión "sentí mariposas en el estómago" se quedaba corta pues, para dimensionar lo que vivió, la sensación se le parecía más a los pasos de un grupo de elefantes.

"Las mariposas no son lo mío, como una marabunta de elefantes, ¿tú sentiste mariposas?, yo sentí elefantes", dijo entre risas,

Y, más serio, expresó:

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"Como te dije, se sintió muy familiar, se sintió muy en casa, siento que fluía muy bien, hay una química real y se ve y se nota, hay muchas veces que hay que fabricar la química y, de repente, tienes que hacer que fluya, tú y yo no tenemos que hacer, fluye, es, fue muy bonito".

Otra de las frases más enternecedoras, dichas por Ochmann, fue cuando se refirió al amor que aún la une a la madre de su hija mejor.

"No hay persona que me conozca como tú, eres el vínculo más sólido de mi vida, el amor que tú y yo nos tenemos, no lo entiende nadie".

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