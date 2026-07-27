Puebla.— La Selección Mexicana Sub-20 afrontará hoy su primer gran examen en el Campeonato de la Concacaf, cuando se mida a Costa Rica, en un duelo que pondrá frente a frente a los dos equipos que arrancaron con victoria y comparten el liderato del Grupo B. En juego, no sólo estarán tres puntos valiosos, sino la posibilidad de dar un paso importante rumbo a los principales objetivos del torneo: La clasificación a los cuartos de final, la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.

Después de un debut convincente frente a Antigua y Barbuda, el conjunto dirigido por Álex Diego llega con confianza, pero consciente de que el nivel de exigencia aumentará considerablemente ante uno de los rivales más competitivos en la región.

El cuerpo técnico ha insistido en mantener la concentración y evitar excesos de confianza, entendiendo que este compromiso puede marcar el rumbo de México.

“Desde el inicio, sabemos lo que tenemos que hacer, y el equipo está bien. Los conocemos, los enfrentamos hace mes y medio. Es un rival fuerte, que seguramente se nos vendrá en bloque; un equipo que tratará de ensuciar, por lo que buscaremos ganar el partido como lo hacemos en todos los compromisos”, dijo Diego.

Para mantenerse en la cima de su sector, el Tricolor necesitará nuevamente de la inspiración de futbolistas como Hugo Camberos y Francisco Valenzuela, quienes fueron determinantes en la goleada del debut.

La expectativa dentro del equipo es repetir la contundencia mostradas en su primera presentación, para enviar un mensaje y confirmar su candidatura como uno de los favoritos al título.

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La escuadra costarricense llega a este compromiso tras imponerse por la mínima diferencia a Guatemala, en su debut dentro del torneo regional.

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