Alessandra Rosaldo recurrió a su cuenta de Instagram para dedicar unas palabras a su padre, don Jaime Sánchez Rosado, fallecido el martes, 8 de junio. A dos días de su deceso y a uno de que se llevará a cabo su funeral, la cantante dedica unas palabras al mánager, afirmando que, pese al dolor tan hondo que le causa su partida, hay un alivio que la cobija, pues sabe que su progenitor ya no experimenta más dolor.

"Así te recordaré siempre, papito... libre, sonriente", escribió la cantante de Sentidos Opuestos, junto a una serie de fotografías que rememoran algunos de los momentos que compartió con don Jaime, su padre.

Para Rosaldo, su padre le dejó un gran ledago, más allá de su trayectoria como representante de algunos de los exponentes de música más importante, en su momento, de nuestro país; el ejemplo que representó para ella y sus hermanas, Mariana y Valeria.

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"(...) el amor que sembraste en nosotras y que cultivaste toda tu vida..., vuela alto, papito, tu legado seguirá vivo en todas nosotras y en todo el amor que esparciste en cada paso de tu existencia".

Visiblemente afectada, Alessandra compartió el profundo dolor que ahora mora en su interior, sin perder de vista que, ahora que su padre trascendió, no sufrirá más por las dolencias que lo aquejaban.

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"No tengo las palabras, mi corazón está roto, mi único consuelo es saber que ya no sientes dolor, que ya estás en paz".

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"Te amo más allá de las palabras, agradezco, celebro y honro tu vida. Qué bendición ser tu hija y haber crecido bajo tus alas, volando junto a ti".

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A la postre, la cantante de "Amor de papel" agradeció a todas aquellas personas que se han hecho presentes para ella y su familia, con mensajes de aliento y solidaridad, así como por su presencia en las exequias de don Jaime, como fue el caso de Ernesto D´Alessio -su expareja-, Omar Chaparro y su esposa, Angie Taddei y Sergio O´Farril.

"Gracias por las innumerables muestras de cariño y amor hacia mi padre, gracias a todos los que nos acompañarons ayer y gracias a todos los que se han hecho presentes con mensajes, flores y muestras de amor".

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melc