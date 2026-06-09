Mauricio Ochmann no tuvo ningún empacho en expresar que no descarta la posiblidad de que, un día, él y su exesposa, Aislinn Derbez, reanunden su vínculo amoroso. A seis años de su divorcio, el actor hace un guiño a la reconciliación, aunque quedan dudes de si, sus declaraciones, se deben a la película que están promocionando.

El 23 de julio, llegará a la pantalla grande "Hasta el fin del mundo", película protagonziada por Ais y Mauricio, misma que fue rodada, años después de que la pareja dediciera terminar con su matrimonio.

Ahora que la cinta, dirigida por Emilio Castro Vizcarra, está por estrenarse, las especulaciones de que nuevamente, como ocurrió en el rodaje de "A la mala" (2015), la química entre los dos, los habría llegado a reconsiderar su vínculo, suenan más que nunca.

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A propósito de la película, Ochmann fue cuestionado por "Venga la alegría" y otros miembros de la prensa, acerca de si, estaría dispuesto a reanudar una relación con la madre de Kailani y, su respuesta, no sólo sorprendió, sino que generó expectativas, en aquellas personas que creen que la pareja nunca se dejó de amar.

"Ahora sí que, uno nunca sabe, donde hubo fuego, cenizas quedan, la moneda está en el aire", dijo entre risas.

Por ello mismo, hay quienes dudan de la veracidad de sus declaraciones y consideran que Ochmann recurrió a la comicidad para generar conversación, en torno al estreno de la película que protagonizan.

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No negó que, entre los dos, exista una gran química, la que nunca perdieron, pese a la separación, pues siempre se han mantenido cercanos y comunicados, por el bien de su hija.

"La química no se puede negar, ahí está, el amor, también, ahí está, yo creo que el amor es, existe o no existe", precisó.

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