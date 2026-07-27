Los Cabos.— En 10 años, la derrama económica del Abierto de esta ciudad creció un 53.6%. La primera edición del torneo de tenis generó 87 millones de pesos, frente a los 133.6 millones que esperan alcanzar en 2026.

De cumplirse la proyección, el décimo aniversario del certamen habría sumado 46.6 millones de pesos más que en 2016. Un crecimiento que el director José Antonio Fernández atribuyó, entre otros factores, al cambio del certamen ATP 250 a Cabo Sports Complex.

“Hemos aprendido de todo y nos hemos topado con todo. Lo más increíble ha sido este crecimiento. El cambio importante se dio cuando nos venimos a este venue: El Cabo Sports Complex. Es de los más importantes que tiene el tour”, aseveró el directivo.

La evolución del torneo también se vio reflejada en otros indicadores, como el incremento en la asistencia de los aficionados. En la edición inaugural, acudieron 12 mil 300 personas, cifra que proyectan elevar a 35 mil 73 espectadores para 2026.

Este crecimiento también impactó a la bolsa de premiación, porque —mientras que la primera vez se repartieron 780 mil dólares— el décimo aniversario del Abierto de Los Cabos distribuirá 920 mil 480 entre los tenistas participantes.

“Desde ahí, dimos un brinco importante, porque empezaron a ganar Daniil Medvedev y Stéfanos Tsitsipás. Han venido Casper Ruud, Alex de Miñaur y Alexander Zverev. Este año, el cuadro que tenemos es digno para celebrar el décimo aniversario”, sentenció Fernández.

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Hoy inicia el cuadro principal. Además del campeón defensor Denis Shapovalov, competirán figuras del ranking ATP como Jiri Lehecka, Francisco Cerúndolo, Luciano Darderi y Karen Khachanov.

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