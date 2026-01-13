ONU pide investigar muerte de mujer a manos del ICE en Minneapolis; llama a reducir tensiones y evitar "incitación a la violencia”

Más Información
Naciones Unidas pidió que se realice una investigación independiente después de que un agente de inmigración estadounidense matara a tiros a una mujer en Mineápolis la semana pasada.
Durante una redada antimigrantes, Renee Good fue abatida al volante de su vehículo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tras su muerte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el policía seguramente actuó en legítima defensa, una versión rebatida por la oposición local demócrata, que se apoyó en videos del incidente.
Lee también Este es el video que grabó agente de ICE antes de matar a mujer en Minnesota; "su vida estaba en peligro y disparó", reitera JD Vance
“Según la legislación internacional sobre derechos humanos, el uso intencionado de la fuerza letal solo se puede permitir como último recurso contra un individuo que represente una amenaza inminente contra la vida”, declaró a la prensa, en Ginebra, el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Jeremy Laurence.
El vocero insistió en “la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente de la muerte” de Renee Good, de 37 años.
Su muerte desencadenó una oleada de manifestaciones en todo el país el pasado fin de semana, en lugares como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles o Boston.
Lee también Convocan a protestas contra el ICE tras tiroteos en Minneapolis y Portland; prevén cientos de manifestaciones en otros estados
Con todo, el gobierno estadounidense anunció el domingo el envío de “cientos” de agentes federales a Minneapolis.
“Instamos a todas las autoridades a tomar medidas para reducir las tensiones y abstenerse de cualquier incitación a la violencia”, exigió Laurence.
La ciudad de Minneapolis y el estado de Minnesota anunciaron el lunes que demandaron al gobierno de Donald Trump tras sus operativos contra la migración.
Lee también Federales impiden a Minnesota investigar muerte de mujer a manos del ICE; averiguación es dirigida solo por el FBI, revelan
Illinois, otro estado demócrata objeto de la ofensiva antiinmigración de Trump, sobre todo en Chicago, inició el lunes un procedimiento judicial similar.
