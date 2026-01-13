ONU pide investigar muerte de mujer a manos del ICE en Minneapolis; llama a reducir tensiones y evitar "incitación a la violencia”

Naciones Unidas pidió que se realice una investigación independiente después de que un agente de inmigración estadounidense matara a tiros a una mujer en Mineápolis la semana pasada.

Durante una redada antimigrantes, Renee Good fue abatida al volante de su vehículo por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tras su muerte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que el policía seguramente actuó en legítima defensa, una versión rebatida por la oposición local demócrata, que se apoyó en videos del incidente.

Manifestantes protestan contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras el asesinato de Renee Good, quien fue baleada fatalmente por un agente de ICE la semana pasada, el lunes 12 de enero de 2026, en Minneapolis. Foto: AP

“Según la legislación internacional sobre derechos humanos, el uso intencionado de la fuerza letal solo se puede permitir como último recurso contra un individuo que represente una amenaza inminente contra la vida”, declaró a la prensa, en Ginebra, el portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Jeremy Laurence.

El vocero insistió en “la necesidad de una investigación rápida, independiente y transparente de la muerte” de Renee Good, de 37 años.

Su muerte desencadenó una oleada de manifestaciones en todo el país el pasado fin de semana, en lugares como Minneapolis, Nueva York, Los Ángeles o Boston.

Miembros del público sostienen fotografías y pancartas mientras asisten a una vigilia por Renee Nicole Good y todas las víctimas de ICE en el exterior de la Embajada de Estados Unidos en Londres, Gran Bretaña, el 12 de enero de 2026. Como parte de una ofensiva federal contra la inmigración que involucró a más de 2000 agentes de la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), un oficial de ICE disparó fatalmente a la ciudadana estadounidense Renee Nicole Good en su vehículo durante un operativo en el sur de Minneapolis el 7 de enero de 2026. Foto: EFE

Con todo, el gobierno estadounidense anunció el domingo el envío de “cientos” de agentes federales a Minneapolis.

“Instamos a todas las autoridades a tomar medidas para reducir las tensiones y abstenerse de cualquier incitación a la violencia”, exigió Laurence.

La ciudad de Minneapolis y el estado de Minnesota anunciaron el lunes que demandaron al gobierno de Donald Trump tras sus operativos contra la migración.

Una mujer visita un monumento improvisado en memoria de Renee Good, quien fue asesinada a tiros por un agente de ICE la semana pasada, el lunes 12 de enero de 2026, en Minneapolis. Foto: AP

Illinois, otro estado demócrata objeto de la ofensiva antiinmigración de Trump, sobre todo en Chicago, inició el lunes un procedimiento judicial similar.

