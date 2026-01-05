Nueva York.- Nicolás Maduro se declaró este lunes no culpable de los cargos que se le imputan en un tribunal de Nueva York y aseguró que sigue siendo "presidente de Venezuela".

En su primera comparecencia en la corte del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura, el sábado pasado, Maduro renunció a la lectura de cargos y dijo que él los leerá.

"No soy culpable. Soy un hombre decente y sigo siendo el Presidente de mi país", aseveró. Su abogado, Barry Pollack, aclaró que Maduro se declara inocente de los cuatro cargos en su contra, incluyendo tráfico de cocaína y narcoterrorismo.

Apenas iniciar la audiencia, Maduro alegó: "Fui detenido en mi casa, en Caracas", y se declaró "prisionero de guerra".

El juez Alvin Hellerstein señaló: "Habrá tiempo y lugar para revisar todo esto".

Su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos que se le imputan. El abogado de Flores denunció que su clienta sufrió "lesiones importantes durante su arresto".

Ninguno de los dos solicitó, por ahora, libertad bajo fianza.

El juez determinó que Maduro deberá comparecer a una siguiente audiencia el próximo 17 de marzo, a las 11 de la mañana.

