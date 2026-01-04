A pesar de haber advertido que sólo volvería a la vida pública en caso de un intento de golpe de Estado o de acoso político contra la mandataria Claudia Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para condenar el actuar del mandatario estadounidense Donald Trump y calificar de secuestro la captura en Venezuela de Nicolás Maduro.

Debido a esto, el exmandatario fue tundido en redes sociales por integrantes de la oposición, principalmente de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, que reprocharon a López Obrador su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, y afirmaron que no está retirado, sino con miedo y recluido.

Así, López Obrador salió del retiro autoimpuesto para fijar postura tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del mandatario Nicolás Maduro. Dirigió un mensaje directo al presidente estadounidense Donald Trump, a quien acusó de actuar como una “tiranía mundial”, al tiempo que sostuvo que ni Simón Bolívar ni Abraham Lincoln aceptarían una acción de esa naturaleza.

A través de su cuenta de X, López Obrador calificó el despliegue militar ordenado por Washington como un “prepotente atentado” contra la soberanía del pueblo venezolano, y describió la detención de Maduro como un “secuestro”.

“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, escribió el expresidente en uno de los mensajes más duros que ha dirigido a la administración estadounidense desde que dejó el poder.

En su pronunciamiento, López Obrador llamó a Donald Trump a “no caer en la autocomplacencia” y a conducirse con “juicio práctico”, al advertir que “la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana”.

“La política no es imposición”, subrayó, y a diferencia de otros episodios en los que cerraba sus mensajes con un tono conciliador, remató con una frase inusual: “Por ahora no le mando un abrazo”.

El exmandatario reiteró su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y retomó una de las frases emblemáticas de la no intervención de la política exterior mexicana: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo 19”.

La reaparición de López Obrador contrasta con lo que él mismo expuso en noviembre de 2025, cuando presentó su libro Grandeza y explicó que su regreso a la vida pública sólo ocurriría ante amenazas graves para el país o para la Mandataria federal, como “un intento de golpe de Estado o acoso político”.

También afirmó que rompería su retiro en Palenque, Chiapas, si detecta acciones que vulneren el sistema democrático o el derecho de la ciudadanía a elegir libremente.

Las reacciones desde la oposición no se hicieron esperar. El vocero del PAN, Jorge Triana, criticó que el obradorismo ahora se muestre preocupado por el derecho internacional, cuando —afirmó— durante el sexenio pasado se eliminaron órganos autónomos, se tomó el Poder Judicial, se militarizó al país, se censuró a periodistas y se reprimió la protesta social.

La senadora Lilly Téllez también arremetió contra el expresidente, a quien acusó de salir nuevamente a la escena pública por “miedo”, al señalarlo como “cómplice y socio del narcoterrorista Nicolás Maduro”. En redes sociales, afirmó que ambos “entregaron la soberanía a cárteles” y lanzó duras descalificaciones personales contra el expresidente López Obrador.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, sostuvo que López Obrador “no está retirado de la política, sino escondido y huyendo”, y aseguró que por ello fue denunciado ante instancias internacionales.

La relación entre López Obrador y el gobierno venezolano se fortaleció durante su sexenio. Nicolás Maduro visitó México en tres ocasiones: el 1 de diciembre de 2018, para asistir a la toma de posesión presidencial; el 17 de septiembre de 2021, durante la VI Cumbre de la Celac en la Ciudad de México, y el 22 de octubre de 2023, en Chiapas, en el marco del Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar sobre migración.