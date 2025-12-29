¿Cómo es el Tren Interoceánico, la megaobra de AMLO bajo la lupa tras el accidente en Oaxaca?

El descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, el pasado domingo 28 de diciembre, ha dejado a 13 muertos y 98 heridos, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina (Semar).

La dependencia informó que abordo se encontraban 250 personas -241 pasajeros y nueve tripulantes-, de los cuales 139 se encuentran fuera de peligro.

El incidente ocurrió en la Línea Z del tren, cerca de la estación Chivela, en la comunidad de Nizanda en Oaxaca, cuando el tranpsorte se encontraba en camino a Coatzacoalcos, Veracruz.

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca este domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: Especial

¿Cómo es el Tren Interoceánico?

El Ferrocarril o Tren Interoceánico del Corredor Interoceánico del Itsmo de Tehuantepec es un sistema de transporte impulsado por el Gobierno de México. Cuenta con tres líneas ferroviarias ubicadas en el suroeste del país.

Este corredor atraviesa el Itsmo de Tehuantepec con el objetivo de unir el Océano Pacífico con el Golfo de México -es decir, el Océano Atlántico-. Pasa por Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, facilitando el transporte de mercancías y de pasajeros en esta zona.

Fue inaugurado en diciembre de 2023 por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y dio inicio a sus operaciones de carga el 17 de diciembre, mientras que el transporte de pasajeros comenzó el 22 de diciembre del mismo año.

Este sistema forma parte de los planes nacionales de infraestructura ferroviaria puestos en marcha por el expresidente López Obrador, y retomados por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum.

Fue inaugurado en diciembre del 2025 por el expresidente, Andrés Manuel López Obrador. Foto: Gobierno de México

¿Cuáles son las rutas del Tren Interoceánico?

Las rutas del Tren Interoceánico están conformadas por la Línea Z, la Línea FA y la Línea K.

Línea Z: Esta línea conecta a Coatzacoalcos, Veracruz, con Salina Cruz, Oaxaca. Ofrece servicio de ida y vuelta y cuenta con diez estaciones: Coatzacoalcos, Jáltipan, Medias Aguas, Jesús Carranza, Donaji, Mogoñe, Matías Romero, Chivela, Ixtepec y Salina Cruz.

Línea FA: Esta línea conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Palenque, Chiapas, haciendo paradas en algunas zonas de Tabasco. La ruta cuenta con nueve paradas: Coatzacoalcos, Cuichapa, Los Choapas, Roberto Ayala, Juárez, Teapa, Pino Suárez, Salto de Agua y Pakal Ná.

Línea K: Comunica Salina Cruz, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas; sin embargo, por el momento opera únicamente hasta la estación Tonalá, en Chiapas. Se prevé que quede lista para el recorrido completo en 2026, el cual contará con 18 estaciones.

Rutas del Tren Interoceánico. Foto: Ferrocarril Interoceánico

