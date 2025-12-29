Humberto Vélez, voz de Homero, aparece animado y dobla en inglés al Hombre Abejorro en "Los Simpson"

A lo largo de su historia, Los Simpson han recurrido a referencias culturales de distintas partes del mundo para enriquecer sus episodios, pero rara vez un capítulo había establecido una conexión tan clara con México como el presentado en su temporada 37.

Los tigres del Norte en su versión caricatura de "Los Simpson". Foto: Vía X oficial.

El episodio 12, titulado “¡The Fall Guy-Yi-Yi!” y estrenado el 28 de diciembre en FOX, llamó la atención por integrar elementos representativos de la cultura mexicana dentro de su trama principal. En esta ocasión, Homero Simpson enfrenta un giro inesperado en su vida laboral al convertirse en el doble de acción del Hombre Abejorro, cuyo nombre es Pedro, un actor televisivo que necesita alejarse temporalmente de los reflectores para recuperarse.

Homero Simpson y Bumblebee Man en "¡The Fall Guy-Yi-Yi!" 🐝💥 The tale of how Homer became a stunt-double, tonight on FOX! pic.twitter.com/UCelGCEItt — The Simpsons (@TheSimpsons) December 28, 2025

Humberto Vélez aparece animado y dobla en inglés al Hombre Abejorro

Uno de los momentos más comentados del episodio fue la aparición de Los Tigres del Norte, quienes interpretaron “El Corrido de Pedro y Homero”, una canción creada especialmente para el capítulo. La inclusión de la agrupación reforzó el vínculo con México y aportó un elemento musical que acompañó el desarrollo de la historia.

El Corrido de Pedro y Homero - Los Tigres del Norte (2025) pic.twitter.com/Tu5Sz2HqAv — Chucho Calderón (@LZCOficial) December 29, 2025

Sin embargo, la participación que más reacciones generó entre el público latino fue la de Humberto Vélez, quien es reconocido por haber sido la voz de Homero Simpson en español latino durante los primeros años de la serie.

En esta ocasión, el actor de doblaje dio vida a la voz en inglés del Hombre Abejorro. Además, apareció representado como personaje animado en una escena clave junto a Homero Simpson, tras una caída desde una pirámide, donde pronunció la siguiente frase: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”.

Anoche el doblaje latino de Los Simpson marcó un hito:



❗️ ¡Humberto Vélez (actor de doblaje de Homer/o en Latinoamérica) dio voz al Hombre Abeja en la versión original y se interpretó a sí mismo en el nuevo episodio de Los Simpson!



📺 "¡The Fall Guy-Yi-Yi!" (37x12) pic.twitter.com/C9NnOyQsLM — SimpsonDub🎙(Doblaje de Los Simpson) (@SimpsonDoblaje) December 29, 2025

¿Quién es Humberto Vélez?

Francisco Humberto Vélez Montiel es un actor mexicano de doblaje, teatro, radio y televisión, considerado una de las figuras más influyentes del doblaje en español latino.

Nació el 30 de marzo de 1955 en Orizaba, Veracruz, y estudió Arte Dramático en el Instituto Andrés Soler, perteneciente a la Asociación Nacional de Actores.

Su carrera quedó marcada de forma definitiva por su interpretación de Homero Simpson, personaje al que dio voz y personalidad para millones de espectadores en América Latina. Además, ha participado en varias producciones prestando su voz a personajes como Winnie the Pooh, Lord Farquaad en Shrek, el profesor Hubert Farnsworth y Kif Kroker en Futurama, así como Pelusa en Stuart Little, entre muchos otros.

Paralelamente a su trabajo como actor de voz, ha desarrollado una trayectoria como director de doblaje, actor teatral y formador de nuevos talentos, consolidando su lugar como una referencia dentro de la industria del doblaje latinoamericano.

