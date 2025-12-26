De los Tigres del Norte a Guillermo del Toro; estos son los mexicanos que han aparecido en episodios de “Los Simpson”

Una vez más “Los Simpson” se volvieron tendencia al anunciar que en el próximo capítulo de la temporada 37 de la serie creada por Matt Groening tendrá una épica colaboración con la agrupación mexicana Los Tigres del Norte.

"Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán 'El Corrido de Pedro y Homero' este domingo por FOX", se lee en el mensaje donde anunciaron esta peculiar colaboración.

Por medio de redes sociales, la cuenta oficial de la serie compartió el texto que rápidamente se volvió viral por la imagen donde transformaron a la emblemática agrupación mexicana al estilo amarillo de los habitantes de ‘Springfield’.

Sin embargo, no se trata de la única vez que figuras reconocidas de la cultura latina han formado parte de la serie, pues sus creadores se han encargado de incluir a varios mexicanos destacados.

Los tigres del Norte en su versión caricatura de "Los Simpson". Foto: Vía X oficial.

¿Quiénes son los mexicanos que han aparecido en episodios de “Los Simpson”?

A lo largo de más de tres décadas al aire, la familia amarilla ha contado con la participación de numerosas celebridades internacionales, entre ellas varios artistas y figuras mexicanas que han dejado huella.

Frida Kahlo

La pintora Frida Kahlo ha sido aludida en distintos momentos de la serie, especialmente en contextos artísticos y culturales. Aunque no aparece como personaje central, su imagen y legado han sido usados como símbolo del arte mexicano y de la identidad latinoamericana.

Carlos Santana

El guitarrista mexicano Carlos Santana también ha sido mencionado en la serie, apareciendo en episodios relacionados con la música y festivales culturales, destacando su influencia en el rock y su reconocimiento internacional.

Óscar de la Hoya

El famoso boxeador también realizó una aparición en uno de los capítulos y hasta la fecha ha sido el único deportista con raíces mexicanas en aparecer en la exitosa serie.

Guillermo del Toro

La aparición más aclamada dentro del universo de Los Simpson, ha sido la del director Guillermo del Toro, ya que además de tener a su propio personaje, su estilo inspiró un especial de Halloween cargado de referencias a sus películas y sus monstruos más emblemáticos.

Mexican filmmaker Del Toro appears next to Mr. Burns, an iconic character from the American TV show - Photo: Taken from Guillermo Del Toro's official Twitter account

Cabe destacar que, además de figuras específicas, Los Simpson ha retratado elementos de la cultura mexicana, como el Día de Muertos, la gastronomía, los mariachis y el folclor. Aunque algunas representaciones han sido polémicas por caer en estereotipos, la serie ha contribuido a visibilizar símbolos mexicanos a nivel global.





