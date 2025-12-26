“Patrulla Espiritual” busca ayudar a Tylor Chase, actor de Nickelodeon, en su rehabilitación

Durante las fiestas decembrinas, el preocupante estado en el que se encuentra la exestrella infantil, Tylor Chase, capturó de nueva cuenta el ojo mediático al rechazar la ayuda de familias y excompañeros de Nickelodeon para salir de las calles.

El actor de la serie “El Manual de supervivencia Escolar de Ned” fue localizado hace unos meses en situación de calle mientras se encontraba presuntamente bajo los efectos de sustancias, la información se viralizó en la red y rápidamente motivó a seguidores del programa a organizar colectas para apoyarlo. Entre ellos, Daniel Curtis Lee, actor y rapero estadounidense, decidió involucrarse de manera directa. El pasado 23 de diciembre y compartió en sus redes sociales que viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para encontrarse con Chase, sin embargo Chase rechazó el tratamiento.

En ese sentido, por medio de un video en redes sociales, el creador de contenido conocido como “El Chiquilín”, conocido por ser el líder de la “Patrulla Espiritual”, un grupo que ayuda a personas en situación vulnerable a entrara un centro de rehabilitación y cambiar su vida, se volvió tendencia al mencionar que se encuentran trabajando en apoyar a Tylor Chase.

Tylor Chase y Daniel Lee Curtis se reúnen a poco de la Noche Buena. Fotos: Instagram, vía @daniel_curtis_lee

“Patrulla Espiritual” quiere ayudar a Tylor Chase

“Me están etiquetando mucho para darle la ayuda a una persona que se llama Tylor Chase (...) hay manera de darle ayuda pero necesito el apoyo de las personas que están de aquel lado de Estados Unidos, ya que por el momento yo no puedo cruzar” mencionó.

El creador de contenido conocido como “El Chiquilín”, pidió que lo etiqueten cuando encuentren su ubicación y que acerquen a Chase a Tijuana para recibir un tratamiento en el consumo de alcohol u otras sustancias. Asimismo solicitó que los usuarios le comenten a la familia que la "Patrulla Espiritual" lo está buscando para ayudarlo y pedir su voto de confianza para aceptar dicho apoyo.

¿Qué es la "Patrulla Espiritual"?

Jesús Ignacio, mejor conocido como "El Chiquilín", es el líder del grupo cristiano que cuenta con un centro de rehabilitación ubicado en Tijuana, México. Su labor se hizo viral en redes sociales al compartir distintos clips donde recogen a personas en situación de calle para brindarles ayuda.

Con icónicas frases como "¿Te han dicho que eres un tazo dorado?", “tienes una capacidad para sufrir increíble”, "Ven, coqueto", el hombre se acerca a las personas para trasladarlos al centro sin dar tiempo a que se opongan.

Presuntamente, su labor es ayudar a la desintoxicación de personas en estado de indigencia, sin pedir nada a cambio, así que frecuentemente sale a buscar por las calles, junto con su equipo para brindarles apoyo y llevarlos a su clínica.

La Patrulla Espiritual es un fenómeno viral en TikTok | Foto: Facebook Patrulla Espiritual 2 Oficial

