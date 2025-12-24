Él es Daniel Curtis, actor de "El manual de Ned", que busca ayudar a Tylor Chase con su rehabilitación

En los últimos meses, el nombre de Tylor Chase volvió a circular en redes sociales luego de que una usuaria de TikTok diera a conocer su paradero.

El exactor de Nickelodeon fue localizado en situación de calle y, presuntamente, bajo los efectos de sustancias. La información se viralizó rápidamente y motivó a seguidores de la serie a organizar colectas para apoyarlo económicamente.

Dentro de este contexto, Daniel Curtis Lee, actor y rapero estadounidense, decidió involucrarse de manera directa. El pasado 23 de diciembre compartió en sus redes sociales que viajó desde Los Ángeles hasta Riverside, California, para encontrarse con Chase.

Durante ese primer acercamiento, lo invitó a comer, sostuvo una conversación prolongada con él y le pagó una habitación de hotel para que pudiera pasar la noche en condiciones seguras, a pocas horas de la Nochebuena.

Tylor Chase y Daniel Lee Curtis se reúnen a poco de la Noche Buena. Fotos: Instagram, vía @daniel_curtis_lee

La situación de Chase, quien interpretó a Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon, no solo ha conmovido a los fanáticos, sino también a varios de sus excompañeros. Previamente, Shaun Weiss también manifestó su apoyo, pese a que, de acuerdo con reportes previos, Chase se habría negado a recibir ayuda formal en distintas ocasiones.

El apoyo de Daniel Curtis Lee y la búsqueda de una solución estructurada

Durante el encuentro, Curtis Lee compartió que, mientras comían en una pizzería, logró contactar a Devon Werkheiser, actor que interpretó a Ned, para que pudiera hablar directamente con Tylor Chase. Posteriormente, ambos se trasladaron en el automóvil de Daniel hasta el hotel donde Chase pasó la noche.

Más tarde, el actor publicó un nuevo mensaje solicitando ayuda a sus seguidores para encontrar un centro de rehabilitación que pudiera aceptar a Chase. Además, expresó su intención de buscar asesoría financiera con el objetivo de crear un fideicomiso que permita administrar de manera segura los fondos recaudados y destinarlos exclusivamente al proceso de recuperación.

En su mensaje, Daniel Curtis Lee subrayó la importancia de realizar este apoyo de forma responsable, estructurada y solidaria, agradeciendo el respaldo que los seguidores de la serie han mostrado con respeto y empatía. Las reacciones no se hicieron esperar, con comentarios que destacaron su calidad humana y compromiso como amigo.

¿Quién es Daniel Curtis Lee y qué ha hecho tras El manual de Ned?

Daniel Roger Curtis Lee nació el 17 de mayo de 1991 en Jackson, Misisipi, Estados Unidos. Actualmente tiene 34 años y es conocido principalmente por su papel de Simon Nelson Cook (Cookie) en El manual de supervivencia escolar de Ned. También interpretó a Cornelius Jonesworth (Kojo) en la serie de Disney XD Zeke y Luther.

Desde temprana edad incursionó en el teatro y debutó en el cine en 2001 con Friday Next After y The Rising Place. Posteriormente participó en producciones televisivas como ¡Buena suerte, Charlie!, Glee y diversos proyectos cinematográficos independientes.

En paralelo, desarrolló una carrera musical como rapero, logrando difusión en Radio Disney con versiones y temas propios.

En años recientes, Curtis Lee ha fortalecido su vínculo con el público latino, especialmente con seguidores mexicanos. Aprendió español al identificar una base importante de fans en América Latina y ha visitado México en distintas ocasiones, incluyendo Tijuana y la Ciudad de México, donde compartió experiencias en redes sociales relacionadas con eventos públicos y culturales.

Tras conocerse la situación de Tylor Chase, Daniel Curtis Lee reiteró su intención de seguir apoyándolo y no desistir en la búsqueda de ayuda profesional, una postura que ha sido respaldada por fanáticos de la serie y por la comunidad que creció viendo el programa.

