CURP biométrica 2026: dónde estarán los módulos para hacer el trámite en todo México

La puesta en marcha de la CURP biométrica ha generado dudas entre la población ante la cercanía de 2026 y los cambios legales que ya entraron en vigor. Aunque el trámite ya se encuentra disponible en algunos módulos del país, muchas personas aún se preguntan si será obligatoria, dónde se puede tramitar y qué datos se solicitan para obtenerla.

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que conserva los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero incorpora datos biométricos con el propósito de fortalecer la identidad de las personas.

De acuerdo con las autoridades, su implementación será gradual y, por el momento, el registro es voluntario y completamente gratuito.

El Senado aprobó la CURP biométrica como documento oficial de identificación; será obligatoria para toda la población y se perfila como el principal medio de registro en México. Foto: Creada con IA

¿Dónde se tramita la CURP biométrica y qué requisitos se solicitan?

Para realizar el trámite es necesario acudir de manera presencial a módulos autorizados del Registro Nacional de Población (RENAPO), oficinas del Registro Civil o módulos itinerantes.

Entre los requisitos se encuentran:

El acta de nacimiento certificada.

Una identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte o credencial escolar en el caso de menores.

La CURP tradicional validada.

Un comprobante de domicilio reciente.

Un correo electrónico personal.

En la Ciudad de México, actualmente el trámite se realiza en el módulo de RENAPO ubicado en Calle de Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Para ser atendido es necesario agendar una cita a través del portal oficial del Gobierno federal y seleccionar la opción “Registro de Datos Biométricos para la CURP”.

Las autoridades han aclarado que la recolección de datos biométricos solo se lleva a cabo con el consentimiento expreso de la persona y que este documento no sustituye, por ahora, a la credencial para votar del INE.

Este punto de atención fue habilitado por la Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (RENAPO), como parte de la estrategia de modernización en la gestión de identidad. Foto: Captura de pantalla en Google maps

¿Cuándo será obligatoria y para qué trámites se solicitará?

Respecto a su obligatoriedad, el Gobierno federal informó que la CURP biométrica no será obligatoria de inmediato. El lanzamiento nacional está previsto para enero de 2026, cuando se habilitarán módulos en todo el país. A partir de febrero de 2026, se prevé que algunos trámites oficiales comiencen a solicitarla como identificación válida.

Entre los procesos donde podrá ser requerida se encuentran el acceso a servicios de salud, el registro y cobro de programas sociales y pensiones, trámites educativos, así como operaciones financieras y bancarias. No obstante, la credencial del INE seguirá siendo válida, especialmente para personas adultas, mientras que la CURP biométrica podría ser de mayor utilidad para menores de edad que no cuentan con una identificación oficial.

El esquema de implementación gradual busca mitigar contratiempos técnicos y asegurar la cobertura nacional. En paralelo, el Gobierno federal anunció que en 2026 también se habilitará el trámite a través de la plataforma digital Llave MX, con el objetivo de ampliar el acceso y facilitar el proceso.

