¿Los gatos maúllan más a los hombres o a las mujeres? Esto dice la ciencia

La forma en que los gatos se comunican con los humanos sigue siendo un campo de estudio en constante exploración. Aunque estos animales suelen ser percibidos como independientes y silenciosos, diversas investigaciones han demostrado que adaptan su conducta vocal según el contexto y la persona con la que interactúan.

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Ankara, en Turquía, y publicado en la revista especializada Ethology, indica que los gatos domésticos emiten vocalizaciones con mayor frecuencia cuando interactúan con hombres.

La investigación se basó en el análisis de miles de grabaciones de video proporcionadas por 31 propietarios de gatos. El objetivo fue observar el comportamiento de los animales justo después del reencuentro con sus cuidadores tras un periodo de ausencia. En este contexto, los científicos registraron y compararon las respuestas vocales y conductuales de los felinos.

Los resultados mostraron una diferencia clara. Durante los primeros 100 segundos del saludo, los hombres recibieron en promedio 4.3 maullidos o ronroneos, mientras que las mujeres apenas alcanzaron una media de 1.8 vocalizaciones. Esta variación llamó la atención de los investigadores, ya que no estuvo relacionada con características del animal como edad, sexo o raza.

La atención humana y la modulación del maullido

Para profundizar en el fenómeno, el equipo analizó 22 conductas típicas de los gatos domésticos, entre ellas frotarse contra las piernas, levantar la cola o sacudir el cuerpo. Sin embargo, solo los maullidos presentaron una variación significativa asociada al sexo del cuidador.

Aunque el estudio no establece una causa definitiva, los autores proponen una hipótesis basada en el análisis del comportamiento humano observado en los videos. Las mujeres mostraron mayor sensibilidad para interpretar las señales emocionales de los gatos y respondieron con mayor rapidez, incluso imitando sonidos felinos en algunos casos. Los hombres, en cambio, tendieron a ofrecer una respuesta menos inmediata.

Ante este escenario, los investigadores sugieren que los gatos ajustan su estrategia comunicativa. Al percibir que los cuidadores masculinos requieren señales más claras para detectar sus necesidades, los felinos recurren a una comunicación vocal más intensa y repetitiva como mecanismo para captar su atención.

El maullido como una herramienta comunicativa compleja

Más allá de la cantidad de sonidos emitidos, el estudio destaca que el maullido no debe interpretarse únicamente como una demanda de alimento o afecto. Los autores lo describen como un evento multimodal, es decir, una forma de comunicación que expresa distintos estados emocionales y motivacionales.

Este comportamiento refuerza la idea de que el maullido es, en gran medida, una vocalización dirigida al ser humano y moldeada por la convivencia. A diferencia de otros sonidos felinos, su uso parece adaptarse al contexto social y a las características del entorno doméstico.

La investigación aporta una nueva perspectiva sobre la relación humano animal y confirma que los gatos no solo observan a sus cuidadores, sino que aprenden a comunicarse de manera diferenciada según la respuesta que reciben. Un hallazgo que explica por qué, en muchos hogares, los maullidos parecen tener un destinatario muy claro.

