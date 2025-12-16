Colapsa Monumento "El Colotero" en Veracruz: conoce la historia de la emblemática escultura

La tristeza y el asombro invadió a los habitantes de Álamo, Veracruz, luego de que este 16 de diciembre la emblemática escultura de "El Colotero" amaneció derrumbada sobre el acceso principal del municipio.

El monumento de acero medía 15 metros de altura y fue construido en el año 2000 en honor a los recolectores de naranja del municipio veracruzano.

Cabe destacar que la obra presentó daños en su estructura tras las inundaciones que afectaron la zona norte del estado el pasado mes de octubre derivadas de las intensas lluvias.

Aunado a ello, la gobernadora del estado Rocío Nahle García lamentó el derrumbe y aseguró que pronto se construirá una réplica:

“El Colotero es una obra emblemática del municipio de Álamo, Veracruz conocido como la capital de la naranja. Debido a las pasadas lluvias torrenciales, el monumento quedó fracturado y hoy lamentablemente colapsó. Vamos a levantar una réplica con el mismo diseño del Mtro. Vargas”, escribió.

Foto: Especial y cortesía Identidad Veracruz

Así surgió el emblemático monumento de "El Colotero"

El Colotero, una escultura de 15 metros de alto fue diseñada por el artista Miguel Vargas Martínez, originario de Poza Rica, Veracruz; quien visualizó este tributo a los recolectores del campo.

Se le conoce como Colotero a los cortadores de naranja ya que durante la cosecha suelen cargar en su espalda un canasto elaborado con tiras de carrizo y reforzado con cuero, conocido como colote.

En la obra se muestra a un hombre agachado vaciando el colotero lleno se naranjas que caen al piso, ocupando un espacio a lo ancho de 30 metros, donde se podía apreciar a detalle una acción que dura pocos segundos.

Por más de dos décadas, este monumento se volvió en todo un referente social y cultural de la región que rendía reconocimiento al desarrollo económico que aportan las labores del campo.

Foto: Especial

*Con información de Edgar Ávila Pérez

dcs