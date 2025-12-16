Carl’s Jr dará hamburguesas gratis: ¿cuándo y cómo aplica la promoción?

Con el objetivo de consentir a todos sus clientes y cerrar el año con una promoción especial, Carl’s Jr anunció que regalará hamburguesas gratis durante un día completo en todos sus restaurantes participantes de México.

Carl’s Jr dará hamburguesas gratis. Foto: cortesía

A través de sus redes sociales, la reconocida cadena de comida rápida dio a conocer esta iniciativa que forma parte de su campaña titulada “Va una burger de regalo”, la cual busca incentivar la visita de los consumidores a sus sucursales de Carl’s Jr y ofrecer una experiencia especial para disfrutar en compañía de familiares, amigos o pareja.

¿Cuándo será la promoción de hamburguesas gratis?

La promoción estará disponible únicamente este 16 de diciembre, por lo que los interesados deberán acudir este martes 16 de diciembre a cualquiera de los restaurantes participantes de Carl’s Jr para poder aprovecharla.

Durante este día, los clientes podrán obtener una Classic Burger gratis, la cual no incluye complementos adicionales.

¿Qué incluye la hamburguesa gratis?

La hamburguesa que se regalará será la Classic Burger, uno de los productos más representativos de Carl’s Jr. Esta incluye pan tradicional, carne de res, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, mostaza y catsup, sin opción a agregar ingredientes extra dentro de la promoción.

¿Cómo obtener la hamburguesa gratis de Carl’s Jr?

El proceso para conseguir la hamburguesa gratis es muy sencillo. Las personas deberán comprar cualquier combo disponible en el menú, el cual incluye hamburguesa, papas y refresco. Una vez realizada la compra, el cliente tendrá derecho a recibir una Classic Burger totalmente gratis.

Carl’s Jr dará hamburguesas gratis este martes 16 de diciembre. Foto: Captura de pantalla

Esta promoción de Carl’s Jr aplica para consumo en restaurante y está pensada para que los clientes puedan compartir la experiencia con otras personas.

Restricciones y condiciones de la promoción

Antes de acudir por la hamburguesa gratis, es importante conocer las restricciones de la promoción:

No aplica en combos infantiles Star Pals .

. La promoción es válida exclusivamente el martes 16 de diciembre de 2025 .

. No es acumulable con otras promociones , cupones o descuentos de Carl’s Jr .

, o de . Aplica únicamente en restaurantes participantes .

. No estará disponible en sucursales en aeropuertos .

. Promoción válida solo en México.

