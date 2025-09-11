Cuando se trata de fast food, se ha visto casi todo. Difícilmente as a encontrar algo distintivo e innovador cuando se habla de hamburguesas.

Sin embargo, hoy en Menú te presentamos Open House Burgers, el lugar de hamburguesas en la Nápoles que hará que te enamores de la comida rápida otra vez.

Open House Burgers en la colonia Nápoles. Foto: cortesía

¿Qué hace diferente a Open House Burgers?

Pensado y creado por Daniel Aguilera, este lugar de hamburguesas en la Nápoles se caracteriza por su "comida que sabe mucho". ¡No hay otra manera de definirlo!

Si tu más grande "pero" a las hamburguesas es que siempre saben igual o que les falta "un algo" que las haga destacar del resto de las cientos de hamburguesas de siempre, Open House Burgers es el lugar perfecto para redescubrir ese favorito de la infancia de muchos.

El local en sí es pequeño, pero esto es lo que hace que todo se sienta tan familiar. Al tener una cocina abierta, en Open House Burgers sentirás que estás saboreando la comida incluso antes de que llegue a tu mesa. Entre los aromas que te envuelven y su atmósfera sin pretenciones, este lugar de hamburguesas en la Nápoles te va a apapachar como no tienes idea.

La especialidad de la casa son las hamburguesas rellenas. ¡Así es! En lugar de poner los toppings encima de la carne, Open House Burgers apuesta por ponerlos dentro de la carne para que el primer bocado siempre sea toda una experiencia. ¡Es una explosión de sabor!

Además, Open House Burgers colabora con cervecerías locales y distribuidores de vinos para ofrecer un maridaje variado que complementa a la perfección su comida.

Y, desde luego, puedes llevar a tu mejor amigo (incluso de cuatro patas) a disfrutar de estas hamburguesas; pues los miércoles tienen 2×1 en las sliders.

Open House Burgers en la colonia Nápoles. Foto: cortesía

¿Qué comer en Open House Burgers?

El menú, aunque corto, tiene opciones para todos. Las hamburguesas rellenas son las favoritas de todos, no vas a encontrar nada más monchoso, pero también ofertan hamburguesas regulares con chorizo argentino, chimichurri, pierna de cerdo, y hasta queso de cabra.

La mejor parte es que todas se sirven acompañadas de papas, camote, o ensalada. Y vienen en dos presentaciones: tamaño regular (150 g) y slider (75 g), así que perfecto puedes pedir más de una. ¡Aunque incluso las sliders son super llenadoras!

Las rellenas son:

Burger Alemana : Una creación que combina carne de res, salchicha de res y queso gouda.

: Una creación que combina carne de res, salchicha de res y queso gouda. Burger French : Una oda al refinamiento francés, con carne de res, queso gruyere y tocino glaseado

: Una oda al refinamiento francés, con carne de res, queso gruyere y tocino glaseado Burger Chilango: Una combinación de todo lo bueno de la CDMX, rellena con carne al pastor y queso oaxaca.

Open House Burgers en la colonia Nápoles. Foto: cortesía

Claro que sus hamburguesas normales también son merecedoras de reconocimiento. De hecho, su hamburguesa Western ganó el premio Burgermaster en 2019. Y no es para menos pues se trata una delicia preparada con aos de cebolla, tocino, salsa BBQ, queso americano y carne de res.

¿Hay opciones vegetarianas en el menú?

¡Sí! Aunque la especialidad del lugar son las hamburguesas con carne, Open House Burgers también tiene otras opciones igual de sabrosas para quienes no comen carne o tienen antojo de algo diferente.

Todas sus hamburguesas pueden prepararse con tiras de Portobello empanizadas o Portobello asado. El primero es súper crunchy y cero grasoso, y el segundo es súper jugoso. ¡Tú eliges!

Este lugar de hamburguesas en la Nápoles es todo un must para los amantes de las hamburguesas o quienes buscan probar algo diferente. Su compromiso con el sabor y la experiencia de los comensales para nada te va a decepcionar.

¿Ya sabes qué hamburguesa vas a pedir?

Open House Burgers en la colonia Nápoles. Foto: cortesía

Open House Burgers

Dirección: Milwaukee 66, Nápoles, Benito Juárez, CDMX

Milwaukee 66, Nápoles, Benito Juárez, CDMX Horarios: Lunes a Sábado 13:00 a 22:00 hrs., y Domingos de 13:00 a 19:00 hrs.

Lunes a Sábado 13:00 a 22:00 hrs., y Domingos de 13:00 a 19:00 hrs. Precio: Desde $250 por persona

Desde $250 por persona IG: @openhouseburgers

