Una de nuestras cosas favoritas de la CDMX es su variada oferta gastronómica; desde cosas tan básicas como tacos callejeros y chilaquiles, hasta elaboradas propuestas de cocina molecular y contemporánea.

Hoy en Menú, te recomendamos uno de los mejores lugares para comer comida italiana en Polanco. ¡Te va a encantar! Y además están estrenando menú.

El nuevo chef de Alfredo Di Roma

Alfredo Di Roma no solo es un lugar más de entre tantos otros que ofrecen comida italiana en la CDMX; este simpático restaurante en Polanco es toda una oda a la cocina italiana y no por nada lleva casi tres décadas siendo todo un referente para los amantes de la cocina italiana.

Recientemente, presentaron a su nuevo chef ejecutivo Jorge Dumit y con él, el menú de Alfredo Di Roma se reinventa ligeramente para deleitar a sus comensales con sabores que resaltan la tradición e historia del lugar, mientras implementa el ingenio y la experiencia del nuevo chef creando algo único e increíble.

Foto: Cortesía.

¿Qué comer en Alfredo Di Roma?

Alfredo Di Roma es reconocido por su delicioso e icónico Fettucine all’Alfredo así que por nada del mundo puedes irte sin probarlo. La mejor parte es que, aunque el menú se reinvente una y mil veces más, esta es esa receta que no van a cambiar por nada del mundo.

Leer también: Inicia el mundial de bebidas espirituosas "Spirits Selection" en Jalisco

Igualmente, su Gnocchi di patate al 4 formaggi es todo un imperdible si se te antoja algo quesoso y lleno de sabor. La salsa de quesos se deshace en la boca con un regusto condimentado que complementa a la perfección la consistencia suave del gnocchi.

En general, la integración del chef Jorge Dumit promete llevar a Alfredo Di Roma a nuevas alturas de sabor y creatividad. Sin embargo, para nada tendrás que preocuparte de que los sabores que tanto amas vayan a cambiar, pues este restaurante cocina italiana en Polanco siempre se ha caracterizado por honrar y enaltecer su tradición y trayectoria.

Foto: Cortesía.

Y, desde luego, no sería posible pasar por alto el postre, a veces más satisfactorio que la comida misma. Su panna cotta de miel y vainilla es todo un imperdible para los fieles creyentes de que “menos es más”. Sencillo en apariencia y de complejo sabor, este postre es perfecto para cerrar con broche de oro sin ser empalagoso o llenarte de más.

Para maridar

Y si todo lo anterior no te convence, déjanos decirte que Alfredo Di Roma tiene otro gran plus: su carta de vinos. Este restaurante italiano en Polanco ha sido galardonado, por séptimo año consecutivo, con el Gran Award 2025 otorgado por la Wine Spectator. ¡Así es! La colección de etiquetas de este impresionante lugar lo ha hecho acreedor a un reconocimiento tan solo otorgado a 97 restaurantes en todo el mundo.

Foto: Cortesía.

¡No te lo puedes perder!

Leer también: Dónde comer conejo en la CDMX: Te presentamos Agüita Fría, de Xalapa para el mundo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters